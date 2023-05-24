«Коммерсант FM»: России грозит дефицит контактных линз

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Весенний призыв на областном сборном пункте "Егоршино". Свердловская область, Артемовский, очки, окулист, проверка зрения
Цены на контактные линзы в России выросли в полтора раза Фото:

России грозит дефицит контактных линз, так как поставщики товаров Johnson & Johnson начали уведомлять оптиков о приостановке импорта своей продукции. Стоимость некоторых линз подскочила в полтора раза.

Компания Johnson & Johnson начала рассылать уведомления о приостановке поставок в Россию. Этому бренду принадлежат линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, цены на которые, по данным СМИ, выросли в полтора раза. Эти сведения подтвердил владелец магазинов оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров. «Такая информация есть. Мы просто заранее заказали партию, получили ее. И сейчас тоже пытаемся разместить заказы, есть кое-какие трудности», — рассказал он в эфире «Коммерсант FM».

Тамимдаров также отметил, что Johnson & Johnson является одним из основных поставщиков на российском рынке. Он подчеркнул, что этот бренд занимал 40-50% рынка России.

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России грозит дефицит контактных линз, так как поставщики товаров Johnson & Johnson начали уведомлять оптиков о приостановке импорта своей продукции. Стоимость некоторых линз подскочила в полтора раза. Компания Johnson & Johnson начала рассылать уведомления о приостановке поставок в Россию. Этому бренду принадлежат линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, цены на которые, по данным СМИ, выросли в полтора раза. Эти сведения подтвердил владелец магазинов оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров. «Такая информация есть. Мы просто заранее заказали партию, получили ее. И сейчас тоже пытаемся разместить заказы, есть кое-какие трудности», — рассказал он в эфире «Коммерсант FM». Тамимдаров также отметил, что Johnson & Johnson является одним из основных поставщиков на российском рынке. Он подчеркнул, что этот бренд занимал 40-50% рынка России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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