«Коммерсант FM»: России грозит дефицит контактных линз

России грозит дефицит контактных линз, так как поставщики товаров Johnson & Johnson начали уведомлять оптиков о приостановке импорта своей продукции. Стоимость некоторых линз подскочила в полтора раза.
Компания Johnson & Johnson начала рассылать уведомления о приостановке поставок в Россию. Этому бренду принадлежат линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, цены на которые, по данным СМИ, выросли в полтора раза. Эти сведения подтвердил владелец магазинов оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров. «Такая информация есть. Мы просто заранее заказали партию, получили ее. И сейчас тоже пытаемся разместить заказы, есть кое-какие трудности», — рассказал он в эфире «Коммерсант FM».
Тамимдаров также отметил, что Johnson & Johnson является одним из основных поставщиков на российском рынке. Он подчеркнул, что этот бренд занимал 40-50% рынка России.
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