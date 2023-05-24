24 мая 2023

Politico: в Киеве не смогли ответить, где ВСУ взяли оружие для атаки на Белгородскую область

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Армия, разное, архив. Пермь, боевые действия, сво, т 72, колонна бронетехники, танки
Черняк сообщил, что не знает откуда диверсанты взяли американскую технику Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев не обладает информацией о том, где раздобыли американскую технику украинские диверсанты, которые напали на Белгородскую область. Об этом заявил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк.

«Нет информации о том, где диверсанты достали американскую технику. Каждая пуля отслеживается не только нами, но также нашими западными союзниками», — передает слова Черняка издание Politico. Он отметил, что диверсанты действуют самостоятельно, однако признал, что управление поддерживает с ними контакты.

О прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область стало известно 22 мая. В результате нападения не менее 500 домов получили ущерб в Грайворонском городском округе, сообщает телеканал 360. Кроме того, из-за взрывной волны получила травмы 85-летняя женщина. Сейчас она находится в районной больнице, пишет «Национальная служба новостей».

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Киев не обладает информацией о том, где раздобыли американскую технику украинские диверсанты, которые напали на Белгородскую область. Об этом заявил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк. «Нет информации о том, где диверсанты достали американскую технику. Каждая пуля отслеживается не только нами, но также нашими западными союзниками», — передает слова Черняка издание Politico. Он отметил, что диверсанты действуют самостоятельно, однако признал, что управление поддерживает с ними контакты. О прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область стало известно 22 мая. В результате нападения не менее 500 домов получили ущерб в Грайворонском городском округе, сообщает телеканал 360. Кроме того, из-за взрывной волны получила травмы 85-летняя женщина. Сейчас она находится в районной больнице, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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