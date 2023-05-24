Politico: в Киеве не смогли ответить, где ВСУ взяли оружие для атаки на Белгородскую область

25 мая 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Черняк сообщил, что не знает откуда диверсанты взяли американскую технику Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не обладает информацией о том, где раздобыли американскую технику украинские диверсанты, которые напали на Белгородскую область. Об этом заявил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк. «Нет информации о том, где диверсанты достали американскую технику. Каждая пуля отслеживается не только нами, но также нашими западными союзниками», — передает слова Черняка издание Politico. Он отметил, что диверсанты действуют самостоятельно, однако признал, что управление поддерживает с ними контакты. О прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область стало известно 22 мая. В результате нападения не менее 500 домов получили ущерб в Грайворонском городском округе, сообщает телеканал 360. Кроме того, из-за взрывной волны получила травмы 85-летняя женщина. Сейчас она находится в районной больнице, пишет «Национальная служба новостей».

Киев не обладает информацией о том, где раздобыли американскую технику украинские диверсанты, которые напали на Белгородскую область. Об этом заявил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк. «Нет информации о том, где диверсанты достали американскую технику. Каждая пуля отслеживается не только нами, но также нашими западными союзниками», — передает слова Черняка издание Politico. Он отметил, что диверсанты действуют самостоятельно, однако признал, что управление поддерживает с ними контакты. О прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область стало известно 22 мая. В результате нападения не менее 500 домов получили ущерб в Грайворонском городском округе, сообщает телеканал 360. Кроме того, из-за взрывной волны получила травмы 85-летняя женщина. Сейчас она находится в районной больнице, пишет «Национальная служба новостей».