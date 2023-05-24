24 мая 2023

В Тюменской области поднялись цены на топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на топливо поднялись еще в четырех регионах Фото:

В Тюменской области зафиксировали рост цен на газ (СУГ) и дизельное топливо. Об этом сообщили общественники из Народного фронта.

«За последний месяц на АЗС в ряде российских регионов увеличилась стоимость бензина, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и дизеля», — передают «Известия».

Отмечается, что помимо Тюменской области цены на топливо поднялись также в Свердловской, Астраханской, Оренбургской областях и в Карачаево-Черкессии. В случае развития ситуации, организация будет направлять соответствующие обращения в местные отделения ФАС. Ольга Позднякова — руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» отметила, что весенний рост стоимости на топливо — частая практика. Это обусловлено началом сезонов поездок загород и развитием внутреннего туризма.

Ранее URA.RU писало о резком повышении цен на топливо в Тюменской области. Так стоимость АИ-95 на местных АЗС выросла до 49 рублей, 50 копеек за литр. Кроме того, топливо ежемесячно дорожает на 20-30 копеек, отмечают тюменские автолюбители.

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В Тюменской области зафиксировали рост цен на газ (СУГ) и дизельное топливо. Об этом сообщили общественники из Народного фронта. «За последний месяц на АЗС в ряде российских регионов увеличилась стоимость бензина, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и дизеля», — передают «Известия». Отмечается, что помимо Тюменской области цены на топливо поднялись также в Свердловской, Астраханской, Оренбургской областях и в Карачаево-Черкессии. В случае развития ситуации, организация будет направлять соответствующие обращения в местные отделения ФАС. Ольга Позднякова — руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» отметила, что весенний рост стоимости на топливо — частая практика. Это обусловлено началом сезонов поездок загород и развитием внутреннего туризма. Ранее URA.RU писало о резком повышении цен на топливо в Тюменской области. Так стоимость АИ-95 на местных АЗС выросла до 49 рублей, 50 копеек за литр. Кроме того, топливо ежемесячно дорожает на 20-30 копеек, отмечают тюменские автолюбители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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