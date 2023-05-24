В Тюменской области поднялись цены на топливо

25 мая 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Цены на топливо поднялись еще в четырех регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области зафиксировали рост цен на газ (СУГ) и дизельное топливо. Об этом сообщили общественники из Народного фронта. «За последний месяц на АЗС в ряде российских регионов увеличилась стоимость бензина, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и дизеля», — передают «Известия». Отмечается, что помимо Тюменской области цены на топливо поднялись также в Свердловской, Астраханской, Оренбургской областях и в Карачаево-Черкессии. В случае развития ситуации, организация будет направлять соответствующие обращения в местные отделения ФАС. Ольга Позднякова — руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» отметила, что весенний рост стоимости на топливо — частая практика. Это обусловлено началом сезонов поездок загород и развитием внутреннего туризма. Ранее URA.RU писало о резком повышении цен на топливо в Тюменской области. Так стоимость АИ-95 на местных АЗС выросла до 49 рублей, 50 копеек за литр. Кроме того, топливо ежемесячно дорожает на 20-30 копеек, отмечают тюменские автолюбители.

В Тюменской области зафиксировали рост цен на газ (СУГ) и дизельное топливо. Об этом сообщили общественники из Народного фронта. «За последний месяц на АЗС в ряде российских регионов увеличилась стоимость бензина, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и дизеля», — передают «Известия». Отмечается, что помимо Тюменской области цены на топливо поднялись также в Свердловской, Астраханской, Оренбургской областях и в Карачаево-Черкессии. В случае развития ситуации, организация будет направлять соответствующие обращения в местные отделения ФАС. Ольга Позднякова — руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» отметила, что весенний рост стоимости на топливо — частая практика. Это обусловлено началом сезонов поездок загород и развитием внутреннего туризма. Ранее URA.RU писало о резком повышении цен на топливо в Тюменской области. Так стоимость АИ-95 на местных АЗС выросла до 49 рублей, 50 копеек за литр. Кроме того, топливо ежемесячно дорожает на 20-30 копеек, отмечают тюменские автолюбители.