Подоляк заявил о начале отдельных операций в рамках контрнаступления

25 мая 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Армия Украины проводят отдельные операции, заявил Михаил Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ начали проведение контрнаступления против российской армии. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, отметив, что армия Украины проводят отдельные операции. «Контрнаступление идет уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — передает слова Подоляка телеканала Rai 1. Кроме того, он обратился к европейским странам с просьбой отправить ВСУ истребители F-16 для усиления авиации. О планах провести весеннее контрнаступление объявил президент Украины Владимир Зеленский. По данным Bloomberg, российская армия модернизировала свои подходы в области военного дела и усилилась накануне контрнаступления ВСУ. Американский генерал Марк Гертлинг увязал последние события в Белгородской области с началом контрнаступления ВСУ, сообщил телеканал 360. Речь шла о нападении диверсантов на российский регион.

ВСУ начали проведение контрнаступления против российской армии. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, отметив, что армия Украины проводят отдельные операции. «Контрнаступление идет уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — передает слова Подоляка телеканала Rai 1. Кроме того, он обратился к европейским странам с просьбой отправить ВСУ истребители F-16 для усиления авиации. О планах провести весеннее контрнаступление объявил президент Украины Владимир Зеленский. По данным Bloomberg, российская армия модернизировала свои подходы в области военного дела и усилилась накануне контрнаступления ВСУ. Американский генерал Марк Гертлинг увязал последние события в Белгородской области с началом контрнаступления ВСУ, сообщил телеканал 360. Речь шла о нападении диверсантов на российский регион.