В США испугались ужасных последствий наступления ВСУ на Крым

19FortyFive: Россия применит ядерное оружие после атаки ВСУ по Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, искандер, stock, сбойка
Россия может применить ядерное оружие, если Украина атакует Крым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае нападения на Крым со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия может применить ядерное оружие. Это приведет к тому, что Запад будет вынужден вступить в конфликт с Россией. Об этом сообщает американское издание 19FortyFive.

«Как только украинские силы нанесут удар по полуострову, все ставки будут сняты. Президент России Владимир Путин, скорее всего, развернет тактическое ядерное оружие. Тогда Запад будет вынужден вступить в конфликт напрямую, что только обострит ядерную борьбу», — говорится в публикации. Отмечается, что Россия может применить ядерное оружие по Украине или по другим территориям мира.

Во время спецоперации президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении захватить Крым. Ожидается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются атаковать полуостров во время контрнаступления. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в апреле отметил, что Путин должен быть готов к тому, чтобы применить ядерное оружие. Однако страны Запада не воспринимают ядерные угрозы России. По мнению Медведева, это связано с тем, что в НАТО скептически относятся к сценарию ядерной войны, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В случае нападения на Крым со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия может применить ядерное оружие. Это приведет к тому, что Запад будет вынужден вступить в конфликт с Россией. Об этом сообщает американское издание 19FortyFive. «Как только украинские силы нанесут удар по полуострову, все ставки будут сняты. Президент России Владимир Путин, скорее всего, развернет тактическое ядерное оружие. Тогда Запад будет вынужден вступить в конфликт напрямую, что только обострит ядерную борьбу», — говорится в публикации. Отмечается, что Россия может применить ядерное оружие по Украине или по другим территориям мира. Во время спецоперации президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении захватить Крым. Ожидается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются атаковать полуостров во время контрнаступления. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в апреле отметил, что Путин должен быть готов к тому, чтобы применить ядерное оружие. Однако страны Запада не воспринимают ядерные угрозы России. По мнению Медведева, это связано с тем, что в НАТО скептически относятся к сценарию ядерной войны, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...