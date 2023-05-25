В США испугались ужасных последствий наступления ВСУ на Крым

19FortyFive: Россия применит ядерное оружие после атаки ВСУ по Крыму

Россия может применить ядерное оружие, если Украина атакует Крым Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В случае нападения на Крым со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия может применить ядерное оружие. Это приведет к тому, что Запад будет вынужден вступить в конфликт с Россией. Об этом сообщает американское издание 19FortyFive.

«Как только украинские силы нанесут удар по полуострову, все ставки будут сняты. Президент России Владимир Путин, скорее всего, развернет тактическое ядерное оружие. Тогда Запад будет вынужден вступить в конфликт напрямую, что только обострит ядерную борьбу», — говорится в публикации . Отмечается, что Россия может применить ядерное оружие по Украине или по другим территориям мира.

Во время спецоперации президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении захватить Крым. Ожидается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются атаковать полуостров во время контрнаступления. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в апреле отметил, что Путин должен быть готов к тому, чтобы применить ядерное оружие. Однако страны Запада не воспринимают ядерные угрозы России. По мнению Медведева, это связано с тем, что в НАТО скептически относятся к сценарию ядерной войны, передает телеканал 360.