24 мая 2023

Мэр Челябинска запретит ездить на самокатах и велосипедах по Кировке. Схема

Мэр Челябинска запретит ездить на самокатах и велосипедах по Кировке
© Служба новостей «URA.RU»
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На основных входах будут установлены запрещающие знаки Фото:

По поручению мэра Челябинска Натальи Котовой на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрят вопрос о запрете движения на самокатах и велосипедах по пешеходной части улицы Кирова. Об этом URA.RU сообщили 25 мая в пресс-службе администрации.

«На ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения при мэрии Челябинска будет рассматриваться вопрос о запрете движения на самокатах и велосипедах. Речь идет о пешеходной части улицы Кирова и набережной реки Миасс», — заявили в пресс-службе.

По предварительному проекту, планируется полностью запретить передвижение по Кировке и набережной на участках от Красной до Кирова и от Кирова до Свободы. Для предупреждения на основных входах будут установлены запрещающие знаки 3.9 и 3.35.

В мэрии отметили, что в адрес администрации стало поступать большое количество жалоб. Жители указывают на отсутствие безопасности: самокатчики и велосипедисты передвигаются по пешеходным зонам, создавая угрозу.

Ранее в Челябинске на Кировке самокатчик сбил ребенка. На место происшествия приезжала машина скорой. Помощь врачей также понадобилась самому самокатчику.

Вопрос о запрете движения на самокатах и велосипедах рассмотрят на ближайшем заседании комиссии
Вопрос о запрете движения на самокатах и велосипедах рассмотрят на ближайшем заседании комиссии

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По поручению мэра Челябинска Натальи Котовой на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрят вопрос о запрете движения на самокатах и велосипедах по пешеходной части улицы Кирова. Об этом URA.RU сообщили 25 мая в пресс-службе администрации. «На ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения при мэрии Челябинска будет рассматриваться вопрос о запрете движения на самокатах и велосипедах. Речь идет о пешеходной части улицы Кирова и набережной реки Миасс», — заявили в пресс-службе. По предварительному проекту, планируется полностью запретить передвижение по Кировке и набережной на участках от Красной до Кирова и от Кирова до Свободы. Для предупреждения на основных входах будут установлены запрещающие знаки 3.9 и 3.35. В мэрии отметили, что в адрес администрации стало поступать большое количество жалоб. Жители указывают на отсутствие безопасности: самокатчики и велосипедисты передвигаются по пешеходным зонам, создавая угрозу. Ранее в Челябинске на Кировке самокатчик сбил ребенка. На место происшествия приезжала машина скорой. Помощь врачей также понадобилась самому самокатчику.
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