Мэр Челябинска запретит ездить на самокатах и велосипедах по Кировке

На основных входах будут установлены запрещающие знаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По поручению мэра Челябинска Натальи Котовой на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрят вопрос о запрете движения на самокатах и велосипедах по пешеходной части улицы Кирова. Об этом URA.RU сообщили 25 мая в пресс-службе администрации.

«На ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения при мэрии Челябинска будет рассматриваться вопрос о запрете движения на самокатах и велосипедах. Речь идет о пешеходной части улицы Кирова и набережной реки Миасс», — заявили в пресс-службе.

По предварительному проекту, планируется полностью запретить передвижение по Кировке и набережной на участках от Красной до Кирова и от Кирова до Свободы. Для предупреждения на основных входах будут установлены запрещающие знаки 3.9 и 3.35.

В мэрии отметили, что в адрес администрации стало поступать большое количество жалоб. Жители указывают на отсутствие безопасности: самокатчики и велосипедисты передвигаются по пешеходным зонам, создавая угрозу.

Ранее в Челябинске на Кировке самокатчик сбил ребенка. На место происшествия приезжала машина скорой. Помощь врачей также понадобилась самому самокатчику.