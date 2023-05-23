В Свердловской области для борьбы с пожарами усиливают авиабазу. Фото

24 мая 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Для тушения пожаров закупают новое оборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Для уральской авиабазы, чьи сотрудники первыми приходят на борьбу с природными пожарами, закупят не менее пяти лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ. Они оборудованы мотопомпой, лопатами, бензопилой и другим оборудованием для борьбы с пожарами. Об этом сообщает telegram-канал «Свердловский пул» департамент информационной политики региона. «В этом году для уральской базы авиационной охраны лесов планируется закупить не менее пяти лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ, оборудованных средствами пожаротушения — емкостью для воды, мотопомпой, лопатами, мотыгами, бензопилой и другими инструментами», — рассказали в департаменте. Среди сотрудников авиабазы 1,1 тысяча В Свердловской области по состоянию на 24 мая действуют 24 лесных пожара на площади 3,6 тысячи гектаров. За 23 мая в регионе ликвидировали 13 пожаров. Сотрудники Уральской авиабазы первыми приходят на тушение пожаров Фото: telegram-канал «Свердловский пул» Бороться с огнем людям помогает спецтехника Фото: telegram-канал «Свердловский пул»

Для уральской авиабазы, чьи сотрудники первыми приходят на борьбу с природными пожарами, закупят не менее пяти лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ. Они оборудованы мотопомпой, лопатами, бензопилой и другим оборудованием для борьбы с пожарами. Об этом сообщает telegram-канал «Свердловский пул» департамент информационной политики региона. «В этом году для уральской базы авиационной охраны лесов планируется закупить не менее пяти лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ, оборудованных средствами пожаротушения — емкостью для воды, мотопомпой, лопатами, мотыгами, бензопилой и другими инструментами», — рассказали в департаменте. Среди сотрудников авиабазы 1,1 тысяча В Свердловской области по состоянию на 24 мая действуют 24 лесных пожара на площади 3,6 тысячи гектаров. За 23 мая в регионе ликвидировали 13 пожаров.