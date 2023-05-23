23 мая 2023

В Свердловской области для борьбы с пожарами усиливают авиабазу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тушение пожара в лесу на озере Глухое. Екатеринбург, мчс, лесной пожар, тушение лесных пожаров, ранец противопожарный
Для тушения пожаров закупают новое оборудование Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Для уральской авиабазы, чьи сотрудники первыми приходят на борьбу с природными пожарами, закупят не менее пяти лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ. Они оборудованы мотопомпой, лопатами, бензопилой и другим оборудованием для борьбы с пожарами. Об этом сообщает telegram-канал «Свердловский пул» департамент информационной политики региона.

«В этом году для уральской базы авиационной охраны лесов планируется закупить не менее пяти лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ, оборудованных средствами пожаротушения — емкостью для воды, мотопомпой, лопатами, мотыгами, бензопилой и другими инструментами», — рассказали в департаменте. Среди сотрудников авиабазы 1,1 тысяча

В Свердловской области по состоянию на 24 мая действуют 24 лесных пожара на площади 3,6 тысячи гектаров. За 23 мая в регионе ликвидировали 13 пожаров.

Сотрудники Уральской авиабазы первыми приходят на тушение пожаров
Сотрудники Уральской авиабазы первыми приходят на тушение пожаров
Фото:
Бороться с огнем людям помогает спецтехника
Бороться с огнем людям помогает спецтехника
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для уральской авиабазы, чьи сотрудники первыми приходят на борьбу с природными пожарами, закупят не менее пяти лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ. Они оборудованы мотопомпой, лопатами, бензопилой и другим оборудованием для борьбы с пожарами. Об этом сообщает telegram-канал «Свердловский пул» департамент информационной политики региона. «В этом году для уральской базы авиационной охраны лесов планируется закупить не менее пяти лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ, оборудованных средствами пожаротушения — емкостью для воды, мотопомпой, лопатами, мотыгами, бензопилой и другими инструментами», — рассказали в департаменте. Среди сотрудников авиабазы 1,1 тысяча В Свердловской области по состоянию на 24 мая действуют 24 лесных пожара на площади 3,6 тысячи гектаров. За 23 мая в регионе ликвидировали 13 пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...