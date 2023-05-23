23 мая 2023

В Свердловской области выросла площадь пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара в лесу на озере Глухое. Екатеринбург, первоуральский городской округ, озеро глухое
Площадь пожаров в области увеличилась почти на тысячу гектаров Фото:
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Пожары в Свердловской области

Площадь лесных пожаров в Свердловской области на утро 24 мая составила 3,6 тысячи гектаров. Для сравнения, 23 мая площадь пожаров составляла 2,7 тысячи га. Информация об этом опубликована на информационном портале Свердловской области.

«По данным на 9:00 часов 24 мая в регионе действует 24 лесных пожара на общей площади 3,6 тысячи гектаров, из них 16 пожаров на площади две тысячи гектаров локализованы. Не распространяются возгорания в Артемовском городском округе на площади 503 гектара, Полевском — 450 гектаров, Режевском — 400 гектаров», — говорится в сообщении.

Также спасатели локализовали пожар в Сосьвинском, Шалинском, Березовском городских округах, в Сухом Логу и Екатеринбурге. Утром 23 мая площадь пожаров составляла 2,7 тысячи га. Ранее URA.RU сообщало, что для борьбы с лесными пожарами власти закупают новое оборудование.

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Площадь лесных пожаров в Свердловской области на утро 24 мая составила 3,6 тысячи гектаров. Для сравнения, 23 мая площадь пожаров составляла 2,7 тысячи га. Информация об этом опубликована на информационном портале Свердловской области. «По данным на 9:00 часов 24 мая в регионе действует 24 лесных пожара на общей площади 3,6 тысячи гектаров, из них 16 пожаров на площади две тысячи гектаров локализованы. Не распространяются возгорания в Артемовском городском округе на площади 503 гектара, Полевском — 450 гектаров, Режевском — 400 гектаров», — говорится в сообщении. Также спасатели локализовали пожар в Сосьвинском, Шалинском, Березовском городских округах, в Сухом Логу и Екатеринбурге. Утром 23 мая площадь пожаров составляла 2,7 тысячи га. Ранее URA.RU сообщало, что для борьбы с лесными пожарами власти закупают новое оборудование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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