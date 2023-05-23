В Свердловской области выросла площадь пожаров

24 мая 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Площадь пожаров в области увеличилась почти на тысячу гектаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Площадь лесных пожаров в Свердловской области на утро 24 мая составила 3,6 тысячи гектаров. Для сравнения, 23 мая площадь пожаров составляла 2,7 тысячи га. Информация об этом опубликована на информационном портале Свердловской области. «По данным на 9:00 часов 24 мая в регионе действует 24 лесных пожара на общей площади 3,6 тысячи гектаров, из них 16 пожаров на площади две тысячи гектаров локализованы. Не распространяются возгорания в Артемовском городском округе на площади 503 гектара, Полевском — 450 гектаров, Режевском — 400 гектаров», — говорится в сообщении. Также спасатели локализовали пожар в Сосьвинском, Шалинском, Березовском городских округах, в Сухом Логу и Екатеринбурге. Утром 23 мая площадь пожаров составляла 2,7 тысячи га. Ранее URA.RU сообщало, что для борьбы с лесными пожарами власти закупают новое оборудование.

Площадь лесных пожаров в Свердловской области на утро 24 мая составила 3,6 тысячи гектаров. Для сравнения, 23 мая площадь пожаров составляла 2,7 тысячи га. Информация об этом опубликована на информационном портале Свердловской области. «По данным на 9:00 часов 24 мая в регионе действует 24 лесных пожара на общей площади 3,6 тысячи гектаров, из них 16 пожаров на площади две тысячи гектаров локализованы. Не распространяются возгорания в Артемовском городском округе на площади 503 гектара, Полевском — 450 гектаров, Режевском — 400 гектаров», — говорится в сообщении. Также спасатели локализовали пожар в Сосьвинском, Шалинском, Березовском городских округах, в Сухом Логу и Екатеринбурге. Утром 23 мая площадь пожаров составляла 2,7 тысячи га. Ранее URA.RU сообщало, что для борьбы с лесными пожарами власти закупают новое оборудование.