24 мая 2023

Губернатор Текслер обратился к жителям Челябинской области. Онлайн-трансляция

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Послание. Челябинск
Обращение губернатора — обязательное политическое событие весны Фото:

Алексей Текслер 25 мая выступает с ежегодным обращением к законодательному собранию региона. Кроме депутатов и высших чиновников, выступление адресовано бизнес-элитам, общественности и активным жителям Южного Урала. Традиционно в нем подводятся итоги прошедшего года и озвучиваются перспективы года текущего.

11:20 25.05.2023 Текслер заявил, что на 200 млн рублей будет увеличена поддержка предприятий по созданию новых производств.

11:19 25.05.2023 Текслер: «Вся наша деятельность должна быть направление на увеличение материального благополучия каждого из жителей».

11:18 25.05.2023 Челябинская область вошла в число пилотных регионов по созданию семейных МФЦ.

11:16 25.05.2023 Материнский капитал в Челябинской области составил 123 тысячи рублей. Причем возможности его использования были расширены.

11:14 25.05.2023 Текслер: «В Волновахе, над которой шефствует Челябинской область, завершается восстановление храма, сознательно разрушенного неонацистами».

11:12 25.05.2023 Несмотря на сложности, ни одна социальная программа в Челябинской области не свернута.

11:12 25.05.2023 Текслер поставил задачу завершить ремонт военного госпиталя в Челябинске до конца года.

Послание. Челябинск
Фото:

11:11 25.05.2023 Текслер: «Наши оборонные предприятия справляются со всеми задачами. Это отмечает высшее руководство страны».

11:09 25.05.2023 С 1 июня в области начнет работать региональный фонд поддержки участников СВО.

11:09 25.05.2023 По словам губернатора, Запад не прекращает попытки разрушить единство Росссии, «вбить клин» между государством и обществом. Но эти попытки провалились.

11:07 25.05.2023 Текслер просит поприветствовать участников СВО, присутствующих на послании. Зал отзывается аплодисментами.

Послание. Челябинск
Фото:
Послание. Челябинск
Фото:

10:57 25.05.2023 Участники СВО впервые стали почетными гостями на послании к элитам региона. Их присутствие в зале подчеркивает внимание властей к теме спецоперации на Украине, фронтовикам и их семьям.

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Алексей Текслер 25 мая выступает с ежегодным обращением к законодательному собранию региона. Кроме депутатов и высших чиновников, выступление адресовано бизнес-элитам, общественности и активным жителям Южного Урала. Традиционно в нем подводятся итоги прошедшего года и озвучиваются перспективы года текущего. 11:20 25.05.2023 Текслер заявил, что на 200 млн рублей будет увеличена поддержка предприятий по созданию новых производств. 11:19 25.05.2023 Текслер: «Вся наша деятельность должна быть направление на увеличение материального благополучия каждого из жителей». 11:18 25.05.2023 Челябинская область вошла в число пилотных регионов по созданию семейных МФЦ. 11:16 25.05.2023 Материнский капитал в Челябинской области составил 123 тысячи рублей. Причем возможности его использования были расширены. 11:14 25.05.2023 Текслер: «В Волновахе, над которой шефствует Челябинской область, завершается восстановление храма, сознательно разрушенного неонацистами». 11:12 25.05.2023 Несмотря на сложности, ни одна социальная программа в Челябинской области не свернута. 11:12 25.05.2023 Текслер поставил задачу завершить ремонт военного госпиталя в Челябинске до конца года. 11:11 25.05.2023 Текслер: «Наши оборонные предприятия справляются со всеми задачами. Это отмечает высшее руководство страны». 11:09 25.05.2023 С 1 июня в области начнет работать региональный фонд поддержки участников СВО. 11:09 25.05.2023 По словам губернатора, Запад не прекращает попытки разрушить единство Росссии, «вбить клин» между государством и обществом. Но эти попытки провалились. 11:07 25.05.2023 Текслер просит поприветствовать участников СВО, присутствующих на послании. Зал отзывается аплодисментами. 10:57 25.05.2023 Участники СВО впервые стали почетными гостями на послании к элитам региона. Их присутствие в зале подчеркивает внимание властей к теме спецоперации на Украине, фронтовикам и их семьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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