Алексей Текслер 25 мая выступает с ежегодным обращением к законодательному собранию региона. Кроме депутатов и высших чиновников, выступление адресовано бизнес-элитам, общественности и активным жителям Южного Урала. Традиционно в нем подводятся итоги прошедшего года и озвучиваются перспективы года текущего.
11:20 25.05.2023 Текслер заявил, что на 200 млн рублей будет увеличена поддержка предприятий по созданию новых производств.
11:19 25.05.2023 Текслер: «Вся наша деятельность должна быть направление на увеличение материального благополучия каждого из жителей».
11:18 25.05.2023 Челябинская область вошла в число пилотных регионов по созданию семейных МФЦ.
11:16 25.05.2023 Материнский капитал в Челябинской области составил 123 тысячи рублей. Причем возможности его использования были расширены.
11:14 25.05.2023 Текслер: «В Волновахе, над которой шефствует Челябинской область, завершается восстановление храма, сознательно разрушенного неонацистами».
11:12 25.05.2023 Несмотря на сложности, ни одна социальная программа в Челябинской области не свернута.
11:12 25.05.2023 Текслер поставил задачу завершить ремонт военного госпиталя в Челябинске до конца года.
11:11 25.05.2023 Текслер: «Наши оборонные предприятия справляются со всеми задачами. Это отмечает высшее руководство страны».
11:09 25.05.2023 С 1 июня в области начнет работать региональный фонд поддержки участников СВО.
11:09 25.05.2023 По словам губернатора, Запад не прекращает попытки разрушить единство Росссии, «вбить клин» между государством и обществом. Но эти попытки провалились.
11:07 25.05.2023 Текслер просит поприветствовать участников СВО, присутствующих на послании. Зал отзывается аплодисментами.
10:57 25.05.2023 Участники СВО впервые стали почетными гостями на послании к элитам региона. Их присутствие в зале подчеркивает внимание властей к теме спецоперации на Украине, фронтовикам и их семьям.
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