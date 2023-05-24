Обращение губернатора — обязательное политическое событие весны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер 25 мая выступает с ежегодным обращением к законодательному собранию региона. Кроме депутатов и высших чиновников, выступление адресовано бизнес-элитам, общественности и активным жителям Южного Урала. Традиционно в нем подводятся итоги прошедшего года и озвучиваются перспективы года текущего.

11:20 Текслер заявил, что на 200 млн рублей будет увеличена поддержка предприятий по созданию новых производств.

11:19 Текслер: «Вся наша деятельность должна быть направление на увеличение материального благополучия каждого из жителей».

11:18 Челябинская область вошла в число пилотных регионов по созданию семейных МФЦ.

11:16 Материнский капитал в Челябинской области составил 123 тысячи рублей. Причем возможности его использования были расширены.

11:14 Текслер: «В Волновахе, над которой шефствует Челябинской область, завершается восстановление храма, сознательно разрушенного неонацистами».

11:12 Несмотря на сложности, ни одна социальная программа в Челябинской области не свернута.

11:12 Текслер поставил задачу завершить ремонт военного госпиталя в Челябинске до конца года.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

11:11 Текслер: «Наши оборонные предприятия справляются со всеми задачами. Это отмечает высшее руководство страны».

11:09 С 1 июня в области начнет работать региональный фонд поддержки участников СВО.

11:09 По словам губернатора, Запад не прекращает попытки разрушить единство Росссии, «вбить клин» между государством и обществом. Но эти попытки провалились.

11:07 Текслер просит поприветствовать участников СВО, присутствующих на послании. Зал отзывается аплодисментами.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

10:57 Участники СВО впервые стали почетными гостями на послании к элитам региона. Их присутствие в зале подчеркивает внимание властей к теме спецоперации на Украине, фронтовикам и их семьям.