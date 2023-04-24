«Кампус в Челябинске — проект мирового масштаба»

Названы ключевые особенности проекта, который изменит жизнь города

24 апреля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Для будущего кампуса нашли удачную локацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор компании «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов рассказал «URA.RU» об особенностях строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске для Челябинского (ЧелГУ) и Южно-Уральского (ЮУрГУ) госуниверситетов. Его компания выступает генеральными подрядчиком и генеральным проектировщиком проекта, который изменит архитектурный ландшафт города. Будущий кампус является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. — Сергей Валерьевич, будущий кампус строится возле главного корпуса ЧелГУ. Что вы можете сказать о локации объекта? Сергей Пахомов: «Мы станем более современным с точки зрения новых пространств мегаполисом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если смотреть с градостроительной точки зрения, то локация удачная, на мой взгляд. Во-первых, она расположена между центром города и основным спальным районом. Во-вторых, это уже место, которое имеет определенный студенческий окрас. В-третьих, рядом, вдоль реки Миасс, будет построен ряд спортивных объектов и появится мост через реку прямо в городской бор. Кампус станет ядром преображения этой части города. Я искренне верю, что, когда и кампус, и спортивные объекты будут закончены, восприятие Челябинска изменится. Причем как у жителей, так и у гостей города. Мы станем более современным с точки зрения новых пространств мегаполисом. — Кто разрабатывал архитектурную концепцию межуниверситетского кампуса? Концепция разрабатывалась консорциумом ведущих челябинских архитектурных бюро под руководством главного архитектора города Павла Крутолапова. Мы приняли в работу эту концепцию. С одной стороны, она отражает научную и образовательную специфику проекта, а с другой — дает нам некоторую свободу для организации комфортной территории. — Что будет на этой территории? По каким принципам проектируется кампус? Основная специфика в том, что кампус должен быть многофункциональным. Есть два сложных здания. Первое — это научно-лабораторный корпус, сердце проекта, которое сможет обеспечить прорыв в науке и образовании. В нем разместятся лаборатории, каких раньше не было в нашем городе. Или были, но уже устарели, так как строились, в основной своей массе, в послевоенный период. Работы по строительству идут полным ходом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Второе здание — это общественно-деловой корпус, который будет представлять собой трансформируемое пространство для проведения конференций, форумов, выступлений. Появятся еще гостиницы двух типов: для студентов и для постоянного проживания преподавателей с семьями. То есть в кампусе будут созданы все условия для жизни. А это может сделать регион привлекательнее для молодых ученых. Понимаем, что в таком сочетании — гостиницы, вузовская составляющая, многофункциональный комплекс — проект может зажить насыщенной, самостоятельной жизнью с точки зрения проведений разнообразных мероприятий для города. То есть возможности использования кампуса чуть шире, чем учебный процесс. Это уже про общественно-деловую жизнь Челябинска. И есть еще городская среда. На углу пересечения улиц Братьев Кашириных и Наркома Малышева появится карманный парк. Через него можно будет попасть на главную площадь студенческого городка. К ней примкнут сквер и пешеходная улица, которая направится вглубь комплекса и создаст зону притяжения со стрит-ритейлом на первых этажах. Эта улица приведет к малой площади, на которой можно будет разместить летние кафе. Проектом предусмотрено все, от науки до отдыха студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Какие смыслы заложены в архитектуру кампуса? Прослеживается ли история города или вузов — ключевых участников проекта, например, в фасадах? Архитектурно кампус интегрирован в окружающее пространство. Во-первых, в ансамбле будут сочетаться здания разной высоты. Одни — до 7 этажей, чтобы сформировать уютную и сомасштабную человеку среду. Другие — 16 этажей, чтобы придать динамику и вписаться в уже существующую застройку этого района. Дальше — цветовая палитра фасадов. Зеленые тона будут отсылать к ботаническому саду и новым скверам на территории. А кирпич и материалы, которые его имитируют, будут перекликаться с обликом главного корпуса ЧелГУ. — Какие есть особенности и сложности в процессе работы над проектом? В основу проекта заложен запрос вузов. Они основные заказчики с точки зрения научно-лабораторной работы. И основная сложность в том, чтобы увязать все интересы с техническими возможностями, а еще учесть, куда будет двигаться наука в целом, какие секторы экономики будут перспективными для Челябинской области. В этой связи над проектом работало больше количество лиц. И наша роль здесь не ведущая. Мы не про то, что и зачем. Мы про то, как. Как все это воплотить в точки зрения конкретных планировочных решений, конструктива зданий. Кроме того, видим нашу миссию в том, чтобы создать среду, которая формирует лицо города и желание жить в нем. Мы уже стараемся следовать этому принципу в наших жилых проектах. Возьмем из них лучшее. В основу проекта заложен запрос вузов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если приехать в какой-то новый город и задуматься, а что формирует твое впечатление о нем, твое ощущение, то ответом будет красота архитектуры, урбанистика, городская среда и комфортность от нахождения в этой среде. В этом смысле кампус будет важным местом сосредоточения людей, доступным и открытым для всех. И нам важно сделать его современным, модным. Таким, чтобы в нем хотелось находиться. Мы приложим максимум усилий, чтобы так и было. Верим в то, что наличие такого места может быть фактором, который учитывается при принятии решений выпускниками школ, куда пойти учиться. Ехать в Москву, Екатеринбург, Казань или остаться здесь. Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев презентует проект кампуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — В одном из интервью вы сказали, что «каждый проект должен делать некий вклад в город». В чем значимость проекта межуниверситетского кампуса для Челябинска? Отчасти я уже ответил на этот вопрос. Добавлю, что образование — это то, что во многом формирует будущее территории. Это про молодежь, про интерес, про развитие людей и в конечном счете бизнеса. Если размышлять: а как я оказался в Челябинске? Поступил в институт, а вообще я не отсюда. И мы верим в то, что повышение качества образования, возможностей образовательного процесса сделает нашу область интереснее для студентов из других регионов. Это скажется и на демографии, и на качестве жизни в целом. Справочно: Для реализации проекта строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области была образована Челябинская концессионная компания (ООО «ЧКК»). Концессионное соглашение было подписано между Челябинской областью и ООО «ЧКК» в октябре 2022 года. Одним из учредителей ООО «ЧКК» является ВТБ Инфраструктурный холдинг. Генеральными подрядчиком и генеральным проектировщиком проекта выступает челябинская компания «Голос. Девелопмент». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор компании «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов рассказал «URA.RU» об особенностях строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске для Челябинского (ЧелГУ) и Южно-Уральского (ЮУрГУ) госуниверситетов. Его компания выступает генеральными подрядчиком и генеральным проектировщиком проекта, который изменит архитектурный ландшафт города. Будущий кампус является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. — Сергей Валерьевич, будущий кампус строится возле главного корпуса ЧелГУ. Что вы можете сказать о локации объекта? Если смотреть с градостроительной точки зрения, то локация удачная, на мой взгляд. Во-первых, она расположена между центром города и основным спальным районом. Во-вторых, это уже место, которое имеет определенный студенческий окрас. В-третьих, рядом, вдоль реки Миасс, будет построен ряд спортивных объектов и появится мост через реку прямо в городской бор. Кампус станет ядром преображения этой части города. Я искренне верю, что, когда и кампус, и спортивные объекты будут закончены, восприятие Челябинска изменится. Причем как у жителей, так и у гостей города. Мы станем более современным с точки зрения новых пространств мегаполисом. — Кто разрабатывал архитектурную концепцию межуниверситетского кампуса? Концепция разрабатывалась консорциумом ведущих челябинских архитектурных бюро под руководством главного архитектора города Павла Крутолапова. Мы приняли в работу эту концепцию. С одной стороны, она отражает научную и образовательную специфику проекта, а с другой — дает нам некоторую свободу для организации комфортной территории. — Что будет на этой территории? По каким принципам проектируется кампус? Основная специфика в том, что кампус должен быть многофункциональным. Есть два сложных здания. Первое — это научно-лабораторный корпус, сердце проекта, которое сможет обеспечить прорыв в науке и образовании. В нем разместятся лаборатории, каких раньше не было в нашем городе. Или были, но уже устарели, так как строились, в основной своей массе, в послевоенный период. Второе здание — это общественно-деловой корпус, который будет представлять собой трансформируемое пространство для проведения конференций, форумов, выступлений. Появятся еще гостиницы двух типов: для студентов и для постоянного проживания преподавателей с семьями. То есть в кампусе будут созданы все условия для жизни. А это может сделать регион привлекательнее для молодых ученых. Понимаем, что в таком сочетании — гостиницы, вузовская составляющая, многофункциональный комплекс — проект может зажить насыщенной, самостоятельной жизнью с точки зрения проведений разнообразных мероприятий для города. То есть возможности использования кампуса чуть шире, чем учебный процесс. Это уже про общественно-деловую жизнь Челябинска. И есть еще городская среда. На углу пересечения улиц Братьев Кашириных и Наркома Малышева появится карманный парк. Через него можно будет попасть на главную площадь студенческого городка. К ней примкнут сквер и пешеходная улица, которая направится вглубь комплекса и создаст зону притяжения со стрит-ритейлом на первых этажах. Эта улица приведет к малой площади, на которой можно будет разместить летние кафе. — Какие смыслы заложены в архитектуру кампуса? Прослеживается ли история города или вузов — ключевых участников проекта, например, в фасадах? Архитектурно кампус интегрирован в окружающее пространство. Во-первых, в ансамбле будут сочетаться здания разной высоты. Одни — до 7 этажей, чтобы сформировать уютную и сомасштабную человеку среду. Другие — 16 этажей, чтобы придать динамику и вписаться в уже существующую застройку этого района. Дальше — цветовая палитра фасадов. Зеленые тона будут отсылать к ботаническому саду и новым скверам на территории. А кирпич и материалы, которые его имитируют, будут перекликаться с обликом главного корпуса ЧелГУ. — Какие есть особенности и сложности в процессе работы над проектом? В основу проекта заложен запрос вузов. Они основные заказчики с точки зрения научно-лабораторной работы. И основная сложность в том, чтобы увязать все интересы с техническими возможностями, а еще учесть, куда будет двигаться наука в целом, какие секторы экономики будут перспективными для Челябинской области. В этой связи над проектом работало больше количество лиц. И наша роль здесь не ведущая. Мы не про то, что и зачем. Мы про то, как. Как все это воплотить в точки зрения конкретных планировочных решений, конструктива зданий. Если приехать в какой-то новый город и задуматься, а что формирует твое впечатление о нем, твое ощущение, то ответом будет красота архитектуры, урбанистика, городская среда и комфортность от нахождения в этой среде. В этом смысле кампус будет важным местом сосредоточения людей, доступным и открытым для всех. И нам важно сделать его современным, модным. Таким, чтобы в нем хотелось находиться. Мы приложим максимум усилий, чтобы так и было. — В одном из интервью вы сказали, что «каждый проект должен делать некий вклад в город». В чем значимость проекта межуниверситетского кампуса для Челябинска? Отчасти я уже ответил на этот вопрос. Добавлю, что образование — это то, что во многом формирует будущее территории. Это про молодежь, про интерес, про развитие людей и в конечном счете бизнеса. Если размышлять: а как я оказался в Челябинске? Поступил в институт, а вообще я не отсюда. И мы верим в то, что повышение качества образования, возможностей образовательного процесса сделает нашу область интереснее для студентов из других регионов. Это скажется и на демографии, и на качестве жизни в целом. Справочно: Для реализации проекта строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области была образована Челябинская концессионная компания (ООО «ЧКК»). Концессионное соглашение было подписано между Челябинской областью и ООО «ЧКК» в октябре 2022 года. Одним из учредителей ООО «ЧКК» является ВТБ Инфраструктурный холдинг. Генеральными подрядчиком и генеральным проектировщиком проекта выступает челябинская компания «Голос. Девелопмент».