Свердловчанин рассказал, есть ли дедовщина в российской армии на СВО

Свердловский боец: на СВО нет дедовщины, там главный тот, кто не растерялся в бою

25 мая 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

В боевых условиях нет места так называемой «дедовщине», объяснил солдат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В боевых условиях на спецоперации нет места дедовщине, там главный тот, кто не растерялся в экстремальной ситуации и не дал это сделать другим. О том, почему на СВО невозможны неуставные отношения, URA.RU рассказал свердловский боец, который побывал на фронте и вскоре возвращается туда снова. «Тяжело эту „дедовщину“ создавать в боевых [условиях]. Ты либо альфа и там, и здесь, ведешь за собой народ и только за счет этого можешь воспользоваться привилегиями, либо засовываешь свой язык куда подальше и делаешь как все. В экстремальной ситуации папа тот, кто не растерялся и другим не дает этого сделать», — объяснил боец, чье имя URA.RU не называет в целях безопасности. По его словам, даже высокое звание на фронте не имеет особого значения. «У нас, если ты полковник — это еще ничего не значит. В каких-то вещах даже генерал иногда может выхватить подж…ник. Но это если он не держит марку, и [предъявили претензии] уже прямо боевые-боевые. Я такое один раз только встречал», — признался солдат. Еще одной причиной отсутствия дедовщины на СВО является оружие, которое есть у всех военнослужащих, продолжает уралец. «Двадцать четыре на семь все с оружием. А это весомый аргумент в любом конфликте», — добавил боец. За комментарием по теме агентство обратилось в Министерство обороны России. Ответ на запрос на момент публикации не поступил. Спецоперация на Украине длится с февраля прошлого года. Ее цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии со стороны ВСУ. 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном взятии Артемовска. Этот город является крупнейшим транспортным узлом Донбасса. Именно через него до последнего времени проходили все пути снабжения ВСУ на Донецком направлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В боевых условиях на спецоперации нет места дедовщине, там главный тот, кто не растерялся в экстремальной ситуации и не дал это сделать другим. О том, почему на СВО невозможны неуставные отношения, URA.RU рассказал свердловский боец, который побывал на фронте и вскоре возвращается туда снова. «Тяжело эту „дедовщину“ создавать в боевых [условиях]. Ты либо альфа и там, и здесь, ведешь за собой народ и только за счет этого можешь воспользоваться привилегиями, либо засовываешь свой язык куда подальше и делаешь как все. В экстремальной ситуации папа тот, кто не растерялся и другим не дает этого сделать», — объяснил боец, чье имя URA.RU не называет в целях безопасности. По его словам, даже высокое звание на фронте не имеет особого значения. «У нас, если ты полковник — это еще ничего не значит. В каких-то вещах даже генерал иногда может выхватить подж…ник. Но это если он не держит марку, и [предъявили претензии] уже прямо боевые-боевые. Я такое один раз только встречал», — признался солдат. Еще одной причиной отсутствия дедовщины на СВО является оружие, которое есть у всех военнослужащих, продолжает уралец. «Двадцать четыре на семь все с оружием. А это весомый аргумент в любом конфликте», — добавил боец. За комментарием по теме агентство обратилось в Министерство обороны России. Ответ на запрос на момент публикации не поступил. Спецоперация на Украине длится с февраля прошлого года. Ее цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии со стороны ВСУ. 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном взятии Артемовска. Этот город является крупнейшим транспортным узлом Донбасса. Именно через него до последнего времени проходили все пути снабжения ВСУ на Донецком направлении.