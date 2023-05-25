Свердловчанин рассказал, есть ли дедовщина в российской армии на СВО

Свердловский боец: на СВО нет дедовщины, там главный тот, кто не растерялся в бою
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В боевых условиях нет места так называемой «дедовщине», объяснил солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В боевых условиях на спецоперации нет места дедовщине, там главный тот, кто не растерялся в экстремальной ситуации и не дал это сделать другим. О том, почему на СВО невозможны неуставные отношения, URA.RU рассказал свердловский боец, который побывал на фронте и вскоре возвращается туда снова.

«Тяжело эту „дедовщину“ создавать в боевых [условиях]. Ты либо альфа и там, и здесь, ведешь за собой народ и только за счет этого можешь воспользоваться привилегиями, либо засовываешь свой язык куда подальше и делаешь как все. В экстремальной ситуации папа тот, кто не растерялся и другим не дает этого сделать», — объяснил боец, чье имя URA.RU не называет в целях безопасности.

По его словам, даже высокое звание на фронте не имеет особого значения. «У нас, если ты полковник — это еще ничего не значит. В каких-то вещах даже генерал иногда может выхватить подж…ник. Но это если он не держит марку, и [предъявили претензии] уже прямо боевые-боевые. Я такое один раз только встречал», — признался солдат.

Еще одной причиной отсутствия дедовщины на СВО является оружие, которое есть у всех военнослужащих, продолжает уралец. «Двадцать четыре на семь все с оружием. А это весомый аргумент в любом конфликте», — добавил боец.

За комментарием по теме агентство обратилось в Министерство обороны России. Ответ на запрос на момент публикации не поступил.

Спецоперация на Украине длится с февраля прошлого года. Ее цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии со стороны ВСУ. 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном взятии Артемовска. Этот город является крупнейшим транспортным узлом Донбасса. Именно через него до последнего времени проходили все пути снабжения ВСУ на Донецком направлении.

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В боевых условиях на спецоперации нет места дедовщине, там главный тот, кто не растерялся в экстремальной ситуации и не дал это сделать другим. О том, почему на СВО невозможны неуставные отношения, URA.RU рассказал свердловский боец, который побывал на фронте и вскоре возвращается туда снова. «Тяжело эту „дедовщину“ создавать в боевых [условиях]. Ты либо альфа и там, и здесь, ведешь за собой народ и только за счет этого можешь воспользоваться привилегиями, либо засовываешь свой язык куда подальше и делаешь как все. В экстремальной ситуации папа тот, кто не растерялся и другим не дает этого сделать», — объяснил боец, чье имя URA.RU не называет в целях безопасности. По его словам, даже высокое звание на фронте не имеет особого значения. «У нас, если ты полковник — это еще ничего не значит. В каких-то вещах даже генерал иногда может выхватить подж…ник. Но это если он не держит марку, и [предъявили претензии] уже прямо боевые-боевые. Я такое один раз только встречал», — признался солдат. Еще одной причиной отсутствия дедовщины на СВО является оружие, которое есть у всех военнослужащих, продолжает уралец. «Двадцать четыре на семь все с оружием. А это весомый аргумент в любом конфликте», — добавил боец. За комментарием по теме агентство обратилось в Министерство обороны России. Ответ на запрос на момент публикации не поступил. Спецоперация на Украине длится с февраля прошлого года. Ее цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии со стороны ВСУ. 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном взятии Артемовска. Этот город является крупнейшим транспортным узлом Донбасса. Именно через него до последнего времени проходили все пути снабжения ВСУ на Донецком направлении.
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