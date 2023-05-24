Молодые курганцы отправились на службу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С пункта отправки областного военкомата Курганской области отправили на службу молодых курганцев. Они будут служить в сухопутных и военно-космических частях частях Северного флота в Мурманской области. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на пункте отправки.

«Ребята все хорошие, им будет интересно служить в нашем климате на Северном флоте», — сообщил корреспонденту старший воинской команды, лейтенант Денис Дударев. Около 40 человек распределены в Мурманскую область.

По прибытии в распределительный пункт, курганцев отправят в части согласно их образованию и навыкам. Пока что молодые люди получили звания рядовых и обмундирование. После короткой встречи с родителями, молодых людей отправятся в Мурманск.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком дал напутствие призывникам. Первая отправка призывников в ряды российской армии состоялась в середине мая.

Курганские новобранцы отправились служить в военные части Мурманской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU