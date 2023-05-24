24 мая 2023

Курганских призывников отправили на службу в Мурманск. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые курганцы отправились на службу
Молодые курганцы отправились на службу Фото:

С пункта отправки областного военкомата Курганской области отправили на службу молодых курганцев. Они будут служить в сухопутных и военно-космических частях частях Северного флота в Мурманской области. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на пункте отправки.

«Ребята все хорошие, им будет интересно служить в нашем климате на Северном флоте», — сообщил корреспонденту старший воинской команды, лейтенант Денис Дударев. Около 40 человек распределены в Мурманскую область.

По прибытии в распределительный пункт, курганцев отправят в части согласно их образованию и навыкам. Пока что молодые люди получили звания рядовых и обмундирование. После короткой встречи с родителями, молодых людей отправятся в Мурманск.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком дал напутствие призывникам. Первая отправка призывников в ряды российской армии состоялась в середине мая.

Курганские новобранцы отправились служить в военные части Мурманской области
Курганские новобранцы отправились служить в военные части Мурманской области
Фото:
Молодые курганцы стали рядовыми и получили обмундирование
Молодые курганцы стали рядовыми и получили обмундирование
Фото:

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С пункта отправки областного военкомата Курганской области отправили на службу молодых курганцев. Они будут служить в сухопутных и военно-космических частях частях Северного флота в Мурманской области. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на пункте отправки. «Ребята все хорошие, им будет интересно служить в нашем климате на Северном флоте», — сообщил корреспонденту старший воинской команды, лейтенант Денис Дударев. Около 40 человек распределены в Мурманскую область. По прибытии в распределительный пункт, курганцев отправят в части согласно их образованию и навыкам. Пока что молодые люди получили звания рядовых и обмундирование. После короткой встречи с родителями, молодых людей отправятся в Мурманск. Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком дал напутствие призывникам. Первая отправка призывников в ряды российской армии состоялась в середине мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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