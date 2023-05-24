Суд арестовал имущество дочери челябинского экс-губернатора

Кредиторы сумели в суде добиться принятия обеспечительных мер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анны по требованию ООО «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование». Анне Дубровской запретили совершать любые сделки с активами ООО «Жилкомсервис».

«ООО „Кредендо — ИКС“ обратилось в арбитражный суд с заявлением. В нем конкурсный кредитор просит признать недействительной сделку по отчуждению 76% долей в уставном капитале ООО „Жилкомсервис“ по цепочке сделок в пользу Дубровской Анны Борисовны», — говорится в документах арбитражного суда.

Рассмотрев ходатайство кредитора, суд постановил принять обеспечительные меры в виде запрета Дубровской совершать сделки, а также любые иные действия, направленные на отчуждение 76% доли в уставном капитале ООО «Жилкомсервис». Обжаловать решение дочь бывшего главы региона может в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Обеспечительные меры были приняты в рамках возбужденного производства по делу о банкротстве Александра Дубровского, сына экс-губернатора. По мнению кредитора, все акции, записанные на сторонних лиц, надо вернуть Дубровскому-младшему, чтобы внести их в конкурсную массу для расчета по долгам.

В этом иске «Кредендо-ИКС» также сумело добиться, чтобы суд ввел обеспечительные меры в виде запрета Александру Уракову совершать сделки, направленные на отчуждение 41,06% доли в уставном капитале ОО «Санарский гранит». Кредитор поэтапно добивается, чтобы пересмотреть план реструктуризации долгов Дубровского-младшего.

Александра Дубровского признали банкротом в конце 2022 года. Часть денег он должен сестре Анне и экс-супруге Ирине. Представители семьи Дубровских от общения со СМИ отказываются.