Свердловские компании будут решать кадровые вопросы с помощью детей

25 мая 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Система профориентации школьников поможет решить вопрос с дефицитом кадров Фото: Илья Московец © URA.RU Чтобы решить проблему кадрового дефицита на предприятиях Свердловской области, нужен системный подход, который должен включать профориентацию школьников и студентов. Причем включаться в это должно не только государство, но и сами предприниматели. К такому выводу пришли участники тематического круглого стола, организованного Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП). «У нас в регионе есть уникальные предприниматели, которые за свои деньги занимаются профориентационными проектами для подростков! Это — уникальные системные практики, и предприниматели ими делятся. Проектов много, а доступной информации о них практически нет. Сами дети и родители детей не знают о том, что есть такие проекты, не знают, что есть экскурсии на предприятия. Что с этим делать? Мы пока не знаем, но взяли этот вопрос в работу», — поделилась председатель комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом УТПП Ольга Чебыкина. Помочь в профориентации школьников может возвращение учебно-производственных комбинатов в школьную программу. Сейчас это можно сделать в формате государственно-частного партнерства. Такие кейсы в Свердловской области уже есть — сотрудничество министерства образования Свердловской области и ВСМПО-АВИСМА. Но этого мало, бизнесу нужно включаться еще активнее. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскрыл, что дефицит рабочих кадров на промышленных предприятиях в Свердловской области составляет порядка 15 тысяч человек. В регионе запустили программу «Профессионалитет» по подготовке кадров для промышленных предприятий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы решить проблему кадрового дефицита на предприятиях Свердловской области, нужен системный подход, который должен включать профориентацию школьников и студентов. Причем включаться в это должно не только государство, но и сами предприниматели. К такому выводу пришли участники тематического круглого стола, организованного Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП). «У нас в регионе есть уникальные предприниматели, которые за свои деньги занимаются профориентационными проектами для подростков! Это — уникальные системные практики, и предприниматели ими делятся. Проектов много, а доступной информации о них практически нет. Сами дети и родители детей не знают о том, что есть такие проекты, не знают, что есть экскурсии на предприятия. Что с этим делать? Мы пока не знаем, но взяли этот вопрос в работу», — поделилась председатель комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом УТПП Ольга Чебыкина. Помочь в профориентации школьников может возвращение учебно-производственных комбинатов в школьную программу. Сейчас это можно сделать в формате государственно-частного партнерства. Такие кейсы в Свердловской области уже есть — сотрудничество министерства образования Свердловской области и ВСМПО-АВИСМА. Но этого мало, бизнесу нужно включаться еще активнее. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскрыл, что дефицит рабочих кадров на промышленных предприятиях в Свердловской области составляет порядка 15 тысяч человек. В регионе запустили программу «Профессионалитет» по подготовке кадров для промышленных предприятий.