24 мая 2023

Свердловские компании будут решать кадровые вопросы с помощью детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Система профориентации школьников поможет решить вопрос с дефицитом кадров Фото:

Чтобы решить проблему кадрового дефицита на предприятиях Свердловской области, нужен системный подход, который должен включать профориентацию школьников и студентов. Причем включаться в это должно не только государство, но и сами предприниматели. К такому выводу пришли участники тематического круглого стола, организованного Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП).

«У нас в регионе есть уникальные предприниматели, которые за свои деньги занимаются профориентационными проектами для подростков! Это — уникальные системные практики, и предприниматели ими делятся. Проектов много, а доступной информации о них практически нет. Сами дети и родители детей не знают о том, что есть такие проекты, не знают, что есть экскурсии на предприятия. Что с этим делать? Мы пока не знаем, но взяли этот вопрос в работу», — поделилась председатель комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом УТПП Ольга Чебыкина.

Помочь в профориентации школьников может возвращение учебно-производственных комбинатов в школьную программу. Сейчас это можно сделать в формате государственно-частного партнерства. Такие кейсы в Свердловской области уже есть — сотрудничество министерства образования Свердловской области и ВСМПО-АВИСМА. Но этого мало, бизнесу нужно включаться еще активнее.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскрыл, что дефицит рабочих кадров на промышленных предприятиях в Свердловской области составляет порядка 15 тысяч человек. В регионе запустили программу «Профессионалитет» по подготовке кадров для промышленных предприятий.

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Чтобы решить проблему кадрового дефицита на предприятиях Свердловской области, нужен системный подход, который должен включать профориентацию школьников и студентов. Причем включаться в это должно не только государство, но и сами предприниматели. К такому выводу пришли участники тематического круглого стола, организованного Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП). «У нас в регионе есть уникальные предприниматели, которые за свои деньги занимаются профориентационными проектами для подростков! Это — уникальные системные практики, и предприниматели ими делятся. Проектов много, а доступной информации о них практически нет. Сами дети и родители детей не знают о том, что есть такие проекты, не знают, что есть экскурсии на предприятия. Что с этим делать? Мы пока не знаем, но взяли этот вопрос в работу», — поделилась председатель комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом УТПП Ольга Чебыкина. Помочь в профориентации школьников может возвращение учебно-производственных комбинатов в школьную программу. Сейчас это можно сделать в формате государственно-частного партнерства. Такие кейсы в Свердловской области уже есть — сотрудничество министерства образования Свердловской области и ВСМПО-АВИСМА. Но этого мало, бизнесу нужно включаться еще активнее. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскрыл, что дефицит рабочих кадров на промышленных предприятиях в Свердловской области составляет порядка 15 тысяч человек. В регионе запустили программу «Профессионалитет» по подготовке кадров для промышленных предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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