Глава украинский разведки Буданов рассказал о тяжелом ранении в Донбассе

25 мая 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Глава украинский разведки Буданов Кирилл рассказал о тяжелом ранении, которое получил в Донбассе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава украинский разведки Буданов Кирилл получил тяжелое ранение в Донбассе. Об этом он рассказал украинскому журналу «Новое время». «Его (осколок — прим. ред.) нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный», — заявил Буданов. Он отметил, что его жизни ничего не угрожает. По словам главы украинской разведки, у него было три ранения. Самое тяжелое он получил после взрыва противопехотной мины. Один из обломков попал Буданову под сердце. Ранее стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный был тяжело ранен в начале мая из-за ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. Из-за нескольких операций он может оставить свой пост. Полковник Андрей Кошкин считает, что Запад сам выберет кандидата на место главкома ВСУ. Для общественности это будет «кот в мешке», передает телеканал 360.

Глава украинский разведки Буданов Кирилл получил тяжелое ранение в Донбассе. Об этом он рассказал украинскому журналу «Новое время». «Его (осколок — прим. ред.) нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный», — заявил Буданов. Он отметил, что его жизни ничего не угрожает. По словам главы украинской разведки, у него было три ранения. Самое тяжелое он получил после взрыва противопехотной мины. Один из обломков попал Буданову под сердце. Ранее стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный был тяжело ранен в начале мая из-за ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. Из-за нескольких операций он может оставить свой пост. Полковник Андрей Кошкин считает, что Запад сам выберет кандидата на место главкома ВСУ. Для общественности это будет «кот в мешке», передает телеканал 360.