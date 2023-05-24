24 мая 2023

В челябинском городе назначен новый прокурор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Новым прокурором Сатки стал Денис Семенов Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

В Сатке (Челябинская область) назначили нового прокурора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзороного ведомства, им стал старший советник юстиции Денис Семенов.

«Прокурор области представил коллективу и руководителям органов власти назначенного Саткинского городского прокурора. Им стал старший советник юстиции Семенов Денис Анатольевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что Семенов имеет большой опыт. В органах прокуратуры он служит с 2008 года. Ранее работал помощником прокурора Кусинского района, прокурором, старшим прокурором и начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области, с июня 2019 года состоял в должности прокурора Усть-Катава.

Ранее в Саткинском районе сменился начальник полиции. Им стал полковник Ашот Ковхоянц. На посту он сменил Антона Турбина, который перешел на службу в управление участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Челябинской области.

Денис Семенов проходит службу в прокуратуре с 2008 года
Денис Семенов проходит службу в прокуратуре с 2008 года
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В Сатке (Челябинская область) назначили нового прокурора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзороного ведомства, им стал старший советник юстиции Денис Семенов. «Прокурор области представил коллективу и руководителям органов власти назначенного Саткинского городского прокурора. Им стал старший советник юстиции Семенов Денис Анатольевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что Семенов имеет большой опыт. В органах прокуратуры он служит с 2008 года. Ранее работал помощником прокурора Кусинского района, прокурором, старшим прокурором и начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области, с июня 2019 года состоял в должности прокурора Усть-Катава. Ранее в Саткинском районе сменился начальник полиции. Им стал полковник Ашот Ковхоянц. На посту он сменил Антона Турбина, который перешел на службу в управление участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Челябинской области.
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