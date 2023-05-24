В Сатке (Челябинская область) назначили нового прокурора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзороного ведомства, им стал старший советник юстиции Денис Семенов.
«Прокурор области представил коллективу и руководителям органов власти назначенного Саткинского городского прокурора. Им стал старший советник юстиции Семенов Денис Анатольевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Там отметили, что Семенов имеет большой опыт. В органах прокуратуры он служит с 2008 года. Ранее работал помощником прокурора Кусинского района, прокурором, старшим прокурором и начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области, с июня 2019 года состоял в должности прокурора Усть-Катава.
Ранее в Саткинском районе сменился начальник полиции. Им стал полковник Ашот Ковхоянц. На посту он сменил Антона Турбина, который перешел на службу в управление участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Челябинской области.
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