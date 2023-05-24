24 мая 2023
23 мая 2023

В прокураторе ЯНАО выявили недостатки подготовки к пожароопасному сезону

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, мчс, огонь, тушение пожара, торф, проливка, торфяники горят, торфяник, тушение торфяника
Пожароопасный сезон продлится регионе до 1 октября Фото:

В прокуратуре ЯНАО обсудили недостатки подготовки к пожароопасному сезону. Также на заседании определили комплекс мер по предупреждению возникновения и развития лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«В ходе заседания обсуждены имеющиеся проблемы и недостатки при подготовке к пожароопасному периоду, в том числе факты несвоевременного включения в перечень территорий, подверженных распространению лесных пожаров, бездействия по обустройству противопожарных разрывов в отдельных муниципальных образованиях, непринятия муниципалитетами мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов», — говорится в сообщении ведомства. Участниками заседания также стали представители МЧС, УФССП по региону и органы местного самоуправления.

Ранее URA.RU писало, что во время противопожарного режима жителям ЯНАО запрещено разводить огонь в лесах и жарить шашлык в неположенных местах. Пожароопасный сезон продлится регионе до 1 октября.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В прокуратуре ЯНАО обсудили недостатки подготовки к пожароопасному сезону. Также на заседании определили комплекс мер по предупреждению возникновения и развития лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «В ходе заседания обсуждены имеющиеся проблемы и недостатки при подготовке к пожароопасному периоду, в том числе факты несвоевременного включения в перечень территорий, подверженных распространению лесных пожаров, бездействия по обустройству противопожарных разрывов в отдельных муниципальных образованиях, непринятия муниципалитетами мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов», — говорится в сообщении ведомства. Участниками заседания также стали представители МЧС, УФССП по региону и органы местного самоуправления. Ранее URA.RU писало, что во время противопожарного режима жителям ЯНАО запрещено разводить огонь в лесах и жарить шашлык в неположенных местах. Пожароопасный сезон продлится регионе до 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...