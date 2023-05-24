В прокураторе ЯНАО выявили недостатки подготовки к пожароопасному сезону

25 мая 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Пожароопасный сезон продлится регионе до 1 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В прокуратуре ЯНАО обсудили недостатки подготовки к пожароопасному сезону. Также на заседании определили комплекс мер по предупреждению возникновения и развития лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «В ходе заседания обсуждены имеющиеся проблемы и недостатки при подготовке к пожароопасному периоду, в том числе факты несвоевременного включения в перечень территорий, подверженных распространению лесных пожаров, бездействия по обустройству противопожарных разрывов в отдельных муниципальных образованиях, непринятия муниципалитетами мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов», — говорится в сообщении ведомства. Участниками заседания также стали представители МЧС, УФССП по региону и органы местного самоуправления. Ранее URA.RU писало, что во время противопожарного режима жителям ЯНАО запрещено разводить огонь в лесах и жарить шашлык в неположенных местах. Пожароопасный сезон продлится регионе до 1 октября.

В прокуратуре ЯНАО обсудили недостатки подготовки к пожароопасному сезону. Также на заседании определили комплекс мер по предупреждению возникновения и развития лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «В ходе заседания обсуждены имеющиеся проблемы и недостатки при подготовке к пожароопасному периоду, в том числе факты несвоевременного включения в перечень территорий, подверженных распространению лесных пожаров, бездействия по обустройству противопожарных разрывов в отдельных муниципальных образованиях, непринятия муниципалитетами мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов», — говорится в сообщении ведомства. Участниками заседания также стали представители МЧС, УФССП по региону и органы местного самоуправления. Ранее URA.RU писало, что во время противопожарного режима жителям ЯНАО запрещено разводить огонь в лесах и жарить шашлык в неположенных местах. Пожароопасный сезон продлится регионе до 1 октября.