24 мая 2023

В Челябинской области диверсанты уничтожили оборудование на железной дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, рельсы, шпалы, ремонт дороги, свердловский проспект, железная дорога
Диверсанты подожгли несколько релейных шкафов Фото:

На перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас в Челябинской области группа диверсантов уничтожила релейные шкафы. В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

«В 20 километрах от Магнитогорска электромеханик поздно ночью обнаружил два полыхающих релейных шкафа на перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас. Устройства отвечали за сигнализацию, централизацию и блокировку движения поездов», — сообщает SHOT.

Диверсанты сорвали замки со шкафов, облили оборудование воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Аппараты выгорели полностью. Однако на движение это никак не повлияло: задержек поездов и пострадавших нет.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой транспортной полиции в УрФО. Там на звонок не ответили.

В начале мая в Магнитогорске сотрудники УФСБ по области совместно с МВД задержали троих диверсантов, действовавших в интересах украинских спецслужб. Мужчины готовили диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги. Всем им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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На перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас в Челябинской области группа диверсантов уничтожила релейные шкафы. В настоящее время ведется поиск злоумышленников. «В 20 километрах от Магнитогорска электромеханик поздно ночью обнаружил два полыхающих релейных шкафа на перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас. Устройства отвечали за сигнализацию, централизацию и блокировку движения поездов», — сообщает SHOT. Диверсанты сорвали замки со шкафов, облили оборудование воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Аппараты выгорели полностью. Однако на движение это никак не повлияло: задержек поездов и пострадавших нет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой транспортной полиции в УрФО. Там на звонок не ответили. В начале мая в Магнитогорске сотрудники УФСБ по области совместно с МВД задержали троих диверсантов, действовавших в интересах украинских спецслужб. Мужчины готовили диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги. Всем им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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