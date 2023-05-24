В Челябинской области диверсанты уничтожили оборудование на железной дороге

На перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас в Челябинской области группа диверсантов уничтожила релейные шкафы. В настоящее время ведется поиск злоумышленников.
«В 20 километрах от Магнитогорска электромеханик поздно ночью обнаружил два полыхающих релейных шкафа на перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас. Устройства отвечали за сигнализацию, централизацию и блокировку движения поездов», — сообщает SHOT.
Диверсанты сорвали замки со шкафов, облили оборудование воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Аппараты выгорели полностью. Однако на движение это никак не повлияло: задержек поездов и пострадавших нет.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой транспортной полиции в УрФО. Там на звонок не ответили.
В начале мая в Магнитогорске сотрудники УФСБ по области совместно с МВД задержали троих диверсантов, действовавших в интересах украинских спецслужб. Мужчины готовили диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги. Всем им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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