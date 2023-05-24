В Челябинской области диверсанты уничтожили оборудование на железной дороге

25 мая 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Диверсанты подожгли несколько релейных шкафов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас в Челябинской области группа диверсантов уничтожила релейные шкафы. В настоящее время ведется поиск злоумышленников. «В 20 километрах от Магнитогорска электромеханик поздно ночью обнаружил два полыхающих релейных шкафа на перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас. Устройства отвечали за сигнализацию, централизацию и блокировку движения поездов», — сообщает SHOT. Диверсанты сорвали замки со шкафов, облили оборудование воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Аппараты выгорели полностью. Однако на движение это никак не повлияло: задержек поездов и пострадавших нет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой транспортной полиции в УрФО. Там на звонок не ответили. В начале мая в Магнитогорске сотрудники УФСБ по области совместно с МВД задержали троих диверсантов, действовавших в интересах украинских спецслужб. Мужчины готовили диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги. Всем им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас в Челябинской области группа диверсантов уничтожила релейные шкафы. В настоящее время ведется поиск злоумышленников. «В 20 километрах от Магнитогорска электромеханик поздно ночью обнаружил два полыхающих релейных шкафа на перегоне Магнитогорск — Грузовой — Куйбас. Устройства отвечали за сигнализацию, централизацию и блокировку движения поездов», — сообщает SHOT. Диверсанты сорвали замки со шкафов, облили оборудование воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Аппараты выгорели полностью. Однако на движение это никак не повлияло: задержек поездов и пострадавших нет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой транспортной полиции в УрФО. Там на звонок не ответили. В начале мая в Магнитогорске сотрудники УФСБ по области совместно с МВД задержали троих диверсантов, действовавших в интересах украинских спецслужб. Мужчины готовили диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги. Всем им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.