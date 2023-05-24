Тюменцев приглашают в Крым развлекать туристов за копейки

Платить аниматорам обещают от 25 тысяч рублей за пятидневную рабочую неделю Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителей Тюмени приглашают на работу в Крым развлекать туристов за 25 тысяч рублей. Трудиться предстоит пять дней в неделю по восемь часов. Соответствующее объявление о вакансии появилось на сервисе по поиску работы hh.ru.

«Porto Mare — трижды лучший семейный отель России по рейтингу Russian Hospitality Awards. И в данный момент мы ищем яркого, харизматичного, опытного аниматора-универсала. Заработная плата: 25 000 — 50 000 рублей до вычета налогов», — указано в объявлении.

Кандидату предлагают пятидневную рабочую неделю. Развлекать гостей придется по восемь часов в день. Чтобы увеличить свою зарплату, аниматорам необходимо проявлять активность и инициативность. Так, за проведение мастер-классов и организацию творческих номеров можно будет получить от 500 до 5 000 рублей к окладу.

В качестве бонусов работодатель обещает скидки на услуги отеля, трехразовое бесплатное питание и проживание. Также у кандидатов есть возможность отдыхать на пляже отеля.

Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменцы стали отказываться от отдыха в Крыму. Причина — сложности с логистикой и отсутствие прямых рейсов. Горожан не прельщает даже низкая стоимость туров на полуостров.