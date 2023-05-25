РВ: российские войска начали штурм двух «дорог жизни» ВСУ у Артемовска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Российские силы стали штурмовать Хромово и Ивановское, сообщают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные начали штурмовать две «дороги жизни» ВСУ около Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Российские силы перешли в наступление у Артемовска на две „дороги жизни“ ВСУ и ключевые поселки Хромово и Ивановское», — говорится в сообщении. Отмечается, что артемовское направление остается самым сложным. На нем продолжают идти бои с высокой интенсивностью.

Артемовск был полностью взят в середине мая. Бои, которые шли с августа 2022 года, завершились. На одной из крыш крайнего здания на западной части города был водружен флаг. После этого бойцы ЧВК «Вагнер», которые играли решающие значение в освобождении города, стали покидать город.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные начали штурмовать две «дороги жизни» ВСУ около Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Российские силы перешли в наступление у Артемовска на две „дороги жизни“ ВСУ и ключевые поселки Хромово и Ивановское», — говорится в сообщении. Отмечается, что артемовское направление остается самым сложным. На нем продолжают идти бои с высокой интенсивностью. Артемовск был полностью взят в середине мая. Бои, которые шли с августа 2022 года, завершились. На одной из крыш крайнего здания на западной части города был водружен флаг. После этого бойцы ЧВК «Вагнер», которые играли решающие значение в освобождении города, стали покидать город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...