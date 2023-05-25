РВ: российские войска начали штурм двух «дорог жизни» ВСУ у Артемовска

25 мая 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Российские силы стали штурмовать Хромово и Ивановское, сообщают военкоры Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные начали штурмовать две «дороги жизни» ВСУ около Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Российские силы перешли в наступление у Артемовска на две „дороги жизни“ ВСУ и ключевые поселки Хромово и Ивановское», — говорится в сообщении. Отмечается, что артемовское направление остается самым сложным. На нем продолжают идти бои с высокой интенсивностью. Артемовск был полностью взят в середине мая. Бои, которые шли с августа 2022 года, завершились. На одной из крыш крайнего здания на западной части города был водружен флаг. После этого бойцы ЧВК «Вагнер», которые играли решающие значение в освобождении города, стали покидать город.

Российские военные начали штурмовать две «дороги жизни» ВСУ около Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Российские силы перешли в наступление у Артемовска на две „дороги жизни“ ВСУ и ключевые поселки Хромово и Ивановское», — говорится в сообщении. Отмечается, что артемовское направление остается самым сложным. На нем продолжают идти бои с высокой интенсивностью. Артемовск был полностью взят в середине мая. Бои, которые шли с августа 2022 года, завершились. На одной из крыш крайнего здания на западной части города был водружен флаг. После этого бойцы ЧВК «Вагнер», которые играли решающие значение в освобождении города, стали покидать город.