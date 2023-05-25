РВ: российские войска начали штурм двух «дорог жизни» ВСУ у Артемовска

Российские военные начали штурмовать две «дороги жизни» ВСУ около Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Российские силы перешли в наступление у Артемовска на две „дороги жизни“ ВСУ и ключевые поселки Хромово и Ивановское», — говорится в сообщении. Отмечается, что артемовское направление остается самым сложным. На нем продолжают идти бои с высокой интенсивностью.
Артемовск был полностью взят в середине мая. Бои, которые шли с августа 2022 года, завершились. На одной из крыш крайнего здания на западной части города был водружен флаг. После этого бойцы ЧВК «Вагнер», которые играли решающие значение в освобождении города, стали покидать город.
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