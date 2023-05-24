24 мая 2023

Челябинский завод в условиях СВО опередил лучшие показатели периода СССР

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Николай Патрушев на Челябинском тракторном заводе корпорации УВЗ. Челябинск, станок, токарный станок, промышленность, токарь, работник, завод, импортозамещение, чтз, профессия, рабочий, цех, производство
С начала спецоперации численность сотрудников ЧТЗ увеличена на 30% Фото:
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Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) в условиях СВО за первый квартал 2023 года на 12% опередил лучшие показатели СССР по выпуску дизельных двигателей. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе концерна «УралВагонЗавод».

«В условиях специальной военной операции за первый квартал текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Они были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», — отметил директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков.

За год численность сотрудников ЧТЗ увеличена на 30%, обновляется техника. Модернизация производства проходит при выполнении гособоронзаказа. В пресс-службе отметили, что даже в юбилей завода сотрудники будут изготавливать детали для фронта.

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Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) в условиях СВО за первый квартал 2023 года на 12% опередил лучшие показатели СССР по выпуску дизельных двигателей. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе концерна «УралВагонЗавод». «В условиях специальной военной операции за первый квартал текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Они были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», — отметил директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков. За год численность сотрудников ЧТЗ увеличена на 30%, обновляется техника. Модернизация производства проходит при выполнении гособоронзаказа. В пресс-службе отметили, что даже в юбилей завода сотрудники будут изготавливать детали для фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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