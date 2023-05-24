Челябинский завод в условиях СВО опередил лучшие показатели периода СССР

25 мая 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

С начала спецоперации численность сотрудников ЧТЗ увеличена на 30% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) в условиях СВО за первый квартал 2023 года на 12% опередил лучшие показатели СССР по выпуску дизельных двигателей. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе концерна «УралВагонЗавод». «В условиях специальной военной операции за первый квартал текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Они были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», — отметил директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков. За год численность сотрудников ЧТЗ увеличена на 30%, обновляется техника. Модернизация производства проходит при выполнении гособоронзаказа. В пресс-службе отметили, что даже в юбилей завода сотрудники будут изготавливать детали для фронта.

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) в условиях СВО за первый квартал 2023 года на 12% опередил лучшие показатели СССР по выпуску дизельных двигателей. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе концерна «УралВагонЗавод». «В условиях специальной военной операции за первый квартал текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Они были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», — отметил директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков. За год численность сотрудников ЧТЗ увеличена на 30%, обновляется техника. Модернизация производства проходит при выполнении гособоронзаказа. В пресс-службе отметили, что даже в юбилей завода сотрудники будут изготавливать детали для фронта.