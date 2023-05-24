Пермских бизнесменов ждут миллионные штрафы за борщевик

25 мая 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Инициатором повышения штрафов за борщевик стал губернатор Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты заксобрания приняли в двух чтениях законопроект о повышении штрафов за плохую борьбу с борщевиком. Для юридических лиц они выросли с 30—50 тысяч до 150 тысяч—1 млн рублей, для физических лиц — до 2—5 тысяч (вместо диапазона от 500 рублей до 2 тысяч). Трансляция заседания проходила на сайте парламента. Площадь засоренных борщевиком территорий в Прикамье сегодня составляет 60 тысяч га. «И сорняк активно разрастается, ежегодно прибавляя к площади плюс 10%», — отметил глава минагро Павел Носков. Ранее URA.RU сообщало, что инициатором повышения штрафов стал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действующие санкции недостаточно мотивируют жителей региона к борьбе с борщевиком. Против такого решения выступали бизнес-омбудсмен, совет глав муниципальных образований и краевой минэк. Они опасаются, что кратное повышение штрафов может спровоцировать банкротство компаний.

Депутаты заксобрания приняли в двух чтениях законопроект о повышении штрафов за плохую борьбу с борщевиком. Для юридических лиц они выросли с 30—50 тысяч до 150 тысяч—1 млн рублей, для физических лиц — до 2—5 тысяч (вместо диапазона от 500 рублей до 2 тысяч). Трансляция заседания проходила на сайте парламента. Площадь засоренных борщевиком территорий в Прикамье сегодня составляет 60 тысяч га. «И сорняк активно разрастается, ежегодно прибавляя к площади плюс 10%», — отметил глава минагро Павел Носков. Ранее URA.RU сообщало, что инициатором повышения штрафов стал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действующие санкции недостаточно мотивируют жителей региона к борьбе с борщевиком. Против такого решения выступали бизнес-омбудсмен, совет глав муниципальных образований и краевой минэк. Они опасаются, что кратное повышение штрафов может спровоцировать банкротство компаний.