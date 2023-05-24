24 мая 2023

Пермских бизнесменов ждут миллионные штрафы за борщевик

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды поселка. Покча, заросли травы, борщевик
Инициатором повышения штрафов за борщевик стал губернатор Махонин Фото:

Депутаты заксобрания приняли в двух чтениях законопроект о повышении штрафов за плохую борьбу с борщевиком. Для юридических лиц они выросли с 30—50 тысяч до 150 тысяч—1 млн рублей, для физических лиц — до 2—5 тысяч (вместо диапазона от 500 рублей до 2 тысяч). Трансляция заседания проходила на сайте парламента.

Площадь засоренных борщевиком территорий в Прикамье сегодня составляет 60 тысяч га. «И сорняк активно разрастается, ежегодно прибавляя к площади плюс 10%», — отметил глава минагро Павел Носков.

Ранее URA.RU сообщало, что инициатором повышения штрафов стал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действующие санкции недостаточно мотивируют жителей региона к борьбе с борщевиком. Против такого решения выступали бизнес-омбудсмен, совет глав муниципальных образований и краевой минэк. Они опасаются, что кратное повышение штрафов может спровоцировать банкротство компаний.

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Депутаты заксобрания приняли в двух чтениях законопроект о повышении штрафов за плохую борьбу с борщевиком. Для юридических лиц они выросли с 30—50 тысяч до 150 тысяч—1 млн рублей, для физических лиц — до 2—5 тысяч (вместо диапазона от 500 рублей до 2 тысяч). Трансляция заседания проходила на сайте парламента. Площадь засоренных борщевиком территорий в Прикамье сегодня составляет 60 тысяч га. «И сорняк активно разрастается, ежегодно прибавляя к площади плюс 10%», — отметил глава минагро Павел Носков. Ранее URA.RU сообщало, что инициатором повышения штрафов стал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действующие санкции недостаточно мотивируют жителей региона к борьбе с борщевиком. Против такого решения выступали бизнес-омбудсмен, совет глав муниципальных образований и краевой минэк. Они опасаются, что кратное повышение штрафов может спровоцировать банкротство компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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