Махонин предложил штрафовать бизнесменов на миллион рублей за борщевик

12 апреля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Борщевиком в Прикамье заросли десятки тысяч гектаров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание инициативу о кратном повышении штрафов за плохую борьбу с борщевиком. Наказание для граждан должно составить от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 150 тысяч до одного млн рублей. Авторы законопроекта говорят, что сегодняшние санкции не заставляют землевладельцев уничтожать заросли опасного растения. «Действующий размер штрафа не соизмерим с тем ущербом, который наносит или может нанести борщевик сосновского. В настоящее время субъекты ответственности не принимают должных мер по обработке обширных участков, занятых борщевиком, так как стоимость обработки участка намного выше санкции, предусмотренной законодательством», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенной на портале заксобрания. Ранее отрицательно к инициативе отнеслись уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае и совет муниципальных образований региона. По их мнению, увеличение штрафов в 20 раз может негативно сказаться на бизнесменах и даже привести к их банкротству. URA.RU рассказывало, что власти выделяют на борьбу с борщевиком десятки миллионов рублей. Из-за широкого распространения растения в 2022 году на ряде территорий Пермского края пришлось вводить режим ЧС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание инициативу о кратном повышении штрафов за плохую борьбу с борщевиком. Наказание для граждан должно составить от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 150 тысяч до одного млн рублей. Авторы законопроекта говорят, что сегодняшние санкции не заставляют землевладельцев уничтожать заросли опасного растения. «Действующий размер штрафа не соизмерим с тем ущербом, который наносит или может нанести борщевик сосновского. В настоящее время субъекты ответственности не принимают должных мер по обработке обширных участков, занятых борщевиком, так как стоимость обработки участка намного выше санкции, предусмотренной законодательством», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенной на портале заксобрания. Ранее отрицательно к инициативе отнеслись уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае и совет муниципальных образований региона. По их мнению, увеличение штрафов в 20 раз может негативно сказаться на бизнесменах и даже привести к их банкротству. URA.RU рассказывало, что власти выделяют на борьбу с борщевиком десятки миллионов рублей. Из-за широкого распространения растения в 2022 году на ряде территорий Пермского края пришлось вводить режим ЧС.