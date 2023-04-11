11 апреля 2023

Махонин предложил штрафовать бизнесменов на миллион рублей за борщевик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа ХМАО. Сургут, рассвет, природа, пейзаж, борщевик
Борщевиком в Прикамье заросли десятки тысяч гектаров Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание инициативу о кратном повышении штрафов за плохую борьбу с борщевиком. Наказание для граждан должно составить от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 150 тысяч до одного млн рублей. Авторы законопроекта говорят, что сегодняшние санкции не заставляют землевладельцев уничтожать заросли опасного растения.

«Действующий размер штрафа не соизмерим с тем ущербом, который наносит или может нанести борщевик сосновского. В настоящее время субъекты ответственности не принимают должных мер по обработке обширных участков, занятых борщевиком, так как стоимость обработки участка намного выше санкции, предусмотренной законодательством», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенной на портале заксобрания.

Ранее отрицательно к инициативе отнеслись уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае и совет муниципальных образований региона. По их мнению, увеличение штрафов в 20 раз может негативно сказаться на бизнесменах и даже привести к их банкротству. URA.RU рассказывало, что власти выделяют на борьбу с борщевиком десятки миллионов рублей. Из-за широкого распространения растения в 2022 году на ряде территорий Пермского края пришлось вводить режим ЧС.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание инициативу о кратном повышении штрафов за плохую борьбу с борщевиком. Наказание для граждан должно составить от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 150 тысяч до одного млн рублей. Авторы законопроекта говорят, что сегодняшние санкции не заставляют землевладельцев уничтожать заросли опасного растения. «Действующий размер штрафа не соизмерим с тем ущербом, который наносит или может нанести борщевик сосновского. В настоящее время субъекты ответственности не принимают должных мер по обработке обширных участков, занятых борщевиком, так как стоимость обработки участка намного выше санкции, предусмотренной законодательством», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенной на портале заксобрания. Ранее отрицательно к инициативе отнеслись уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае и совет муниципальных образований региона. По их мнению, увеличение штрафов в 20 раз может негативно сказаться на бизнесменах и даже привести к их банкротству. URA.RU рассказывало, что власти выделяют на борьбу с борщевиком десятки миллионов рублей. Из-за широкого распространения растения в 2022 году на ряде территорий Пермского края пришлось вводить режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...