Московский штаб Навального* ищет активистов в Кургане

Сторонников будут искать среди молодежи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Представители московского штаба оппозиционера Алексея Навального (эти штабы признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ) ищут новых сторонников в Кургане и направили в мэрию уведомление о проведении акции. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к властям.

«Заявку на проведение акции в Кургане подавали москвичи. Явно приезжать сюда и проводить ее они не намерены. Цель — получить отказ и гневно его раскидать по соцсетям, чтобы отследить недовольных. На примету будут брать молодых людей», — уверен источник. При этом, по его словам, представители силовых структур в курсе этого и готовы следить за потенциальными сторонниками штаба.

В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU подтвердили, что получали уведомление, но оно было направлено с нарушением законодательства РФ. «В соответствии с законодательством Российской Федерации уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Уведомления о проведении публичных мероприятий, поданные с нарушением установленного порядка, не рассматриваются», — пояснили в администрации.

Ранее стало известно, что УМВД по Курганской области взыскало более 441 тысячи рублей с организаторов несанкционированных митингов, прошедших 23 и 31 января 2021 года. При этом практически все ответчики находятся за границей.

* — Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов. «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией и запрещены на территории России.