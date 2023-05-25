Московский штаб Навального* ищет активистов в Кургане

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Город и жители. Тюмень, подростки, школьники, молодежь
Сторонников будут искать среди молодежи Фото:

Представители московского штаба оппозиционера Алексея Навального (эти штабы признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ) ищут новых сторонников в Кургане и направили в мэрию уведомление о проведении акции. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к властям.

«Заявку на проведение акции в Кургане подавали москвичи. Явно приезжать сюда и проводить ее они не намерены. Цель — получить отказ и гневно его раскидать по соцсетям, чтобы отследить недовольных. На примету будут брать молодых людей», — уверен источник. При этом, по его словам, представители силовых структур в курсе этого и готовы следить за потенциальными сторонниками штаба.

В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU подтвердили, что получали уведомление, но оно было направлено с нарушением законодательства РФ. «В соответствии с законодательством Российской Федерации уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Уведомления о проведении публичных мероприятий, поданные с нарушением установленного порядка, не рассматриваются», — пояснили в администрации.

Ранее стало известно, что УМВД по Курганской области взыскало более 441 тысячи рублей с организаторов несанкционированных митингов, прошедших 23 и 31 января 2021 года. При этом практически все ответчики находятся за границей.

* — Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов. «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией и запрещены на территории России.

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Представители московского штаба оппозиционера Алексея Навального (эти штабы признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ) ищут новых сторонников в Кургане и направили в мэрию уведомление о проведении акции. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к властям. «Заявку на проведение акции в Кургане подавали москвичи. Явно приезжать сюда и проводить ее они не намерены. Цель — получить отказ и гневно его раскидать по соцсетям, чтобы отследить недовольных. На примету будут брать молодых людей», — уверен источник. При этом, по его словам, представители силовых структур в курсе этого и готовы следить за потенциальными сторонниками штаба. В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU подтвердили, что получали уведомление, но оно было направлено с нарушением законодательства РФ. «В соответствии с законодательством Российской Федерации уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Уведомления о проведении публичных мероприятий, поданные с нарушением установленного порядка, не рассматриваются», — пояснили в администрации. Ранее стало известно, что УМВД по Курганской области взыскало более 441 тысячи рублей с организаторов несанкционированных митингов, прошедших 23 и 31 января 2021 года. При этом практически все ответчики находятся за границей. * — Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов. «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией и запрещены на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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