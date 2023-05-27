Генерал-майор объяснил, зачем в зоне СВО Россия использует квадроциклы

Генерал-майор Тутрин рассказал об использовании квадроциклов в зоне СВО

27 мая 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Квадроциклы незаменимы в зоне СВО из-за высокой проходимости, отметил Николай Тутрин Фото (архив): Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Квадроциклы являются незаменимой техникой в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине из-за легкости, неприхотливости, высокой скорости передвижения, работы в труднопроходимых местах, где может застрять даже БТР, и возможности перевозить оружие. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин. «Это хорошие машины. В зоне СВО они незаменимы для некоторых категорий способа ведения боевых действий. Например, чтобы подскочить на какую-то позицию, вывезти раненного. Квадроциклы особенно хороши в труднопроходимых местах, даже там, где может быть БТР или автомобиль застрянет, но они проскочат. Потому что они, во-первых, легкие, во-вторых, скоростные. По любой пересеченной местности передвигаются с хорошей скоростью и с хорошими темпами. Это машины, которые неприхотливы в эксплуатации, имеют возможность даже возить материальные средства на прицепах, и самое основное — они могут быть снабжены вооружением. „Кулибины“ (изобретатели, — прим. URA.RU) и наша промышленность по этому пути уже идут», — объяснил Николай Тутрин. По словам генерал-майора, квадроциклы активно используют российские разведподразделения. «Квадроциклы могут мелкими группами выскакивать. Могут использоваться в тыловых подразделениях, в боевых порядках. В разведподразделениях, спецназах эти машины существуют, и они работают», — добавил Тутрин. Ранее замруководителя исполкома «Народного фронта» (общественная организация, созданная в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина) Сергей Горбунов заявил о высоких запросах в зоне СВО на квадроциклы. По итогам сборов их планируется закупить к 9 июня более 200 штук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Квадроциклы являются незаменимой техникой в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине из-за легкости, неприхотливости, высокой скорости передвижения, работы в труднопроходимых местах, где может застрять даже БТР, и возможности перевозить оружие. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин. «Это хорошие машины. В зоне СВО они незаменимы для некоторых категорий способа ведения боевых действий. Например, чтобы подскочить на какую-то позицию, вывезти раненного. Квадроциклы особенно хороши в труднопроходимых местах, даже там, где может быть БТР или автомобиль застрянет, но они проскочат. Потому что они, во-первых, легкие, во-вторых, скоростные. По любой пересеченной местности передвигаются с хорошей скоростью и с хорошими темпами. Это машины, которые неприхотливы в эксплуатации, имеют возможность даже возить материальные средства на прицепах, и самое основное — они могут быть снабжены вооружением. „Кулибины“ (изобретатели, — прим. URA.RU) и наша промышленность по этому пути уже идут», — объяснил Николай Тутрин. По словам генерал-майора, квадроциклы активно используют российские разведподразделения. «Квадроциклы могут мелкими группами выскакивать. Могут использоваться в тыловых подразделениях, в боевых порядках. В разведподразделениях, спецназах эти машины существуют, и они работают», — добавил Тутрин. Ранее замруководителя исполкома «Народного фронта» (общественная организация, созданная в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина) Сергей Горбунов заявил о высоких запросах в зоне СВО на квадроциклы. По итогам сборов их планируется закупить к 9 июня более 200 штук.