Путин предложил обеспечить «свободу знаний» в ЕАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
По поручению Владимира Путина ЕАЭС пополнится новой концепцией — свободой знаний Фото:

Президент России Владимир Путин предложил добавить к «четырем свободам» Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пятую — свободу знаний. Об этом он рассказал в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Предложил бы добавить к известным четырем свободам <…> пятую — свободу знаний. Которая бы реализовывалась на общих принципах и стандартах», — отметил Владимир Путин. Трансляцию заседания проводит пресс-служба Кремля в своем telegram-канале «Кремль. Новости».

Ранее в ЕАЭС были закреплены четыре свободы. Это «свобода движения товаров», «свободу движения лиц», «свобода движения услуг» и «свобода движения капитала». В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.

Ранее глава республики Беларусь Александр Лукашенко отмечал, что Евразийский экономический совет создавался «на кухне у Путина». Также он отмечал, что в разработке первых документов и концепции экономического совета принимала участия Украина.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин предложил добавить к «четырем свободам» Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пятую — свободу знаний. Об этом он рассказал в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. «Предложил бы добавить к известным четырем свободам <…> пятую — свободу знаний. Которая бы реализовывалась на общих принципах и стандартах», — отметил Владимир Путин. Трансляцию заседания проводит пресс-служба Кремля в своем telegram-канале «Кремль. Новости». Ранее в ЕАЭС были закреплены четыре свободы. Это «свобода движения товаров», «свободу движения лиц», «свобода движения услуг» и «свобода движения капитала». В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Ранее глава республики Беларусь Александр Лукашенко отмечал, что Евразийский экономический совет создавался «на кухне у Путина». Также он отмечал, что в разработке первых документов и концепции экономического совета принимала участия Украина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...