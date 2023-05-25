Путин предложил обеспечить «свободу знаний» в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил добавить к «четырем свободам» Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пятую — свободу знаний. Об этом он рассказал в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
«Предложил бы добавить к известным четырем свободам <…> пятую — свободу знаний. Которая бы реализовывалась на общих принципах и стандартах», — отметил Владимир Путин. Трансляцию заседания
Ранее в ЕАЭС были закреплены четыре свободы. Это «свобода движения товаров», «свободу движения лиц», «свобода движения услуг» и «свобода движения капитала». В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.
Ранее глава республики Беларусь Александр Лукашенко отмечал, что Евразийский экономический совет создавался «на кухне у Путина». Также он отмечал, что в разработке первых документов и концепции экономического совета принимала участия Украина.
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