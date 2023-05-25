Лукашенко предложил новую роль ЕАЭС в мире

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко уверен, что ЕАЭС должен стать центром объединения мирового сообщества Фото:

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен стать новым центром принятия решений в мире. Об этом заявил президент республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Приходит осознание необходимости формирования на смену однополярной системе управления новых центров принятия решений. <…> Одним из таких центров должен стать Евразийский экономический союз», — подчеркнул Александр Лукашенко в ходе заседания союза. Его слова приводят корреспонденты белорусского агентства Белта. Глава республики отмечает, что современный мир уже находится на стадии масштабных преобразований. И они должны учитывать интересы всего мирового сообщества.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил включить в ЕАЭС «свободу знаний». Он подчеркнул, что союз становится одним из центров формирующегося многополярного мира, передает Life. Страны-партнеры успешно сотрудничают в рамках экономического союза, уточнил президент РФ, передает «Национальная служба новостей».

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен стать новым центром принятия решений в мире. Об этом заявил президент республики Беларусь Александр Лукашенко. «Приходит осознание необходимости формирования на смену однополярной системе управления новых центров принятия решений. <…> Одним из таких центров должен стать Евразийский экономический союз», — подчеркнул Александр Лукашенко в ходе заседания союза. Его слова приводят корреспонденты белорусского агентства Белта. Глава республики отмечает, что современный мир уже находится на стадии масштабных преобразований. И они должны учитывать интересы всего мирового сообщества. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил включить в ЕАЭС «свободу знаний». Он подчеркнул, что союз становится одним из центров формирующегося многополярного мира, передает Life. Страны-партнеры успешно сотрудничают в рамках экономического союза, уточнил президент РФ, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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