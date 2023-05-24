Детский стационар курганской больницы из-за нарушений переведут в другое помещение

25 мая 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Детский стационар Шадринской ЦРБ переедет в другое помещение (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Круглосуточный детский стационар Шадринской центральной районной больницы из-за выявленных нарушений будет размещен на других площадях. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU. Ранее стационар был переведен из детской больницы в ЦРБ. «При проведении проверки прокуратура выявила ряд нарушений, не влияющих на оказание медицинской помощи. В сроки, указанные в предписании прокуратуры, детское отделение Шадринской ЦРБ будет размещено на других площадях, с предварительным проведением текущего ремонта. Оказание медицинской помощи будет продолжено в требуемом объеме в соответствии с порядком оказания медицинской помощи», — ответили в депздраве на запрос. В ведомстве не уточнили, где будет располагаться стационар и в какой период его переведут. По данным источника URA.RU, отделение могут перевести со второго на первый этаж ЦРБ. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске детский круглосуточный стационар открыли в ЦРБ с нарушениями санитарных норм и требований безопасности. Стационар размещен в проходном отделении, куда могут попасть взрослые пациенты из других отделений, при этом туалет там общий. Есть нарушения требований пожарной безопасности. Нарушения подтвердила прокурорская проверка. По словам источника, изначально стационар для детей планировали разместить на третьем этаже корпуса ЦРБ. Однако после ремонта туда заехала бухгалтерия и сотрудники администрации больницы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Круглосуточный детский стационар Шадринской центральной районной больницы из-за выявленных нарушений будет размещен на других площадях. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU. Ранее стационар был переведен из детской больницы в ЦРБ. «При проведении проверки прокуратура выявила ряд нарушений, не влияющих на оказание медицинской помощи. В сроки, указанные в предписании прокуратуры, детское отделение Шадринской ЦРБ будет размещено на других площадях, с предварительным проведением текущего ремонта. Оказание медицинской помощи будет продолжено в требуемом объеме в соответствии с порядком оказания медицинской помощи», — ответили в депздраве на запрос. В ведомстве не уточнили, где будет располагаться стационар и в какой период его переведут. По данным источника URA.RU, отделение могут перевести со второго на первый этаж ЦРБ. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске детский круглосуточный стационар открыли в ЦРБ с нарушениями санитарных норм и требований безопасности. Стационар размещен в проходном отделении, куда могут попасть взрослые пациенты из других отделений, при этом туалет там общий. Есть нарушения требований пожарной безопасности. Нарушения подтвердила прокурорская проверка. По словам источника, изначально стационар для детей планировали разместить на третьем этаже корпуса ЦРБ. Однако после ремонта туда заехала бухгалтерия и сотрудники администрации больницы.