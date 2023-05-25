С 2014 года Мария Подьячева со своей семьей оказывает помощь солдатам и беженцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Богдановиче (Свердловская область) мать 13 детей Мария Подьячева оказывает помощь беженцам и солдатам на фронте. Свою волонтерскую деятельность женщина начала в 2014 году. О том, как удается успевать воспитывать детей и помогать людям, Мария рассказала в личной беседе с корреспондентом URA.RU.

«Еще в 2014 года мы с мужем открыли детский развлекательный центр в Сухом Логу. Именно в это время в наш город начали приезжать беженцы с ДНР. Естественно, мы начали их поддерживать. Помогали, чем могли, финансово и материально. На тот момент у нас было четверо детишек», — сказала собеседница агентства. В 2016 году они переехали в Богданович, и уже там Подьячевы решили усыновить детей.

Когда кровные дети выросли, Мария и ее муж пришли к выводу, что могут взять приемных детей, чтобы дать им возможность получить родителей, братьев, сестер, образование, а самое важное — любовь и заботу. «С самого начала взяли одну семью с тремя детьми, потом вторую с четырьмя и еще двоих. Конечно, они для меня все любимые и родные. Детки возрастом от 7 до 24 лет», — отметила Мария Подьячева.

Многодетная семья регулярно устраивает сборы и приобретает гуманитарную помощь. Каждый из Подьячевых задействован в процессе поддержки нуждающихся. Также Мария договаривается с родителями каждого ребенка в школе, где учатся ее дети, о совместном сборе помощи.

В конце беседы Мария поделилась своим слоганом, которому следует долгие годы. «Без детей жизни нет. Дети — это наше счастье», — подытожила она.

Мать 13 детей с 2014 года помогает беженцам и солдатам на фронте Фото: Мария Подьячева

Каждый член семьи Подьячевых оказывает помощь солдатам и беженцам Фото: Мария Подьячева