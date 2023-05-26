Преподаватель раскрыла, как подстраховаться перед ЕГЭ

Преподаватель Мухина предложила заранее продумать альтернативы для поступления перед ЕГЭ

26 мая 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Перед сдачей ЕГЭ необходимо продумать все варианты для поступления, считает Анна Мухина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Чтобы снять напряжение и страх перед ЕГЭ, который может помешать успешно сдать экзамен, стоит проработать несколько вариантов поступления, исходя из баллов. Также важно помнить, что ЕГЭ можно сдавать неограниченное число раз, а для некоторых специальностей поступление в вуз не обязательно. Советами о подготовке к ЕГЭ с URA.RU поделилась преподаватель обществознания и контент-продюсер курсов по ЕГЭ онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина. «Страх перед ЕГЭ берется из-за того, что этот экзамен воспринимается, как-то, что разделяет жизнь школьника на „до“ и „после“. Из-за этого флера судьбоносности, ученики чувствуют на себе огромную ответственность и страх, как перед ЕГЭ, так и перед будущим после экзамена. Хорошим вариантом снизить тревогу в период ожидания результатов ЕГЭ может подготовка „страховочной маршрутной карты“, где будет прописано все то, что даст возможность сориентироваться при получении низких, по мнению ученика, баллов», — посоветовала Анна Мухина. По ее мнению стоит прописать три карты: с лучшими вариантами для поступления, приемлемыми и страховочными на случай минимальных баллов. «Когда перед глазами есть множество вариантов, с прописанными требованиями, то мысли „я никуда не поступлю“ посещают гораздо реже. Помимо этого, если страх получить низкие баллы очень силен, то также можно рассмотреть средне специальные учебные заведения. Также школьник может не поступать в университет в год выпуска, а взять время до следующего периода ЕГЭ и сдать предметы заново, таких попыток предоставляется неограниченное количество», — предложила альтернативу преподаватель. Собеседница агентства также напомнила, что есть специальности, для работы по которым необязательно оканчивать вуз. «Реалии таковы, что ваша будущая востребованность заключается в ваших навыках, которые необходимы для выполнения задач, а как вы их получили — дело не первой важности. Кроме того, ВУЗы являются „огромными образовательными машинами“, которые не успевают следовать реалиям и потребностям рынка. Конечно, остаются сферы, где высшее или среднее образование необходимы, например, педагогика, медицина, юриспруденция, тяжелая промышленность и тд. И если ваша желаемая работа не из их числа, а например, из сферы IT, digital, дизайна, то для подстраховки можно наметить себе список интересных вам профессиональных курсов», — отметила Мухина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы снять напряжение и страх перед ЕГЭ, который может помешать успешно сдать экзамен, стоит проработать несколько вариантов поступления, исходя из баллов. Также важно помнить, что ЕГЭ можно сдавать неограниченное число раз, а для некоторых специальностей поступление в вуз не обязательно. Советами о подготовке к ЕГЭ с URA.RU поделилась преподаватель обществознания и контент-продюсер курсов по ЕГЭ онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина. «Страх перед ЕГЭ берется из-за того, что этот экзамен воспринимается, как-то, что разделяет жизнь школьника на „до“ и „после“. Из-за этого флера судьбоносности, ученики чувствуют на себе огромную ответственность и страх, как перед ЕГЭ, так и перед будущим после экзамена. Хорошим вариантом снизить тревогу в период ожидания результатов ЕГЭ может подготовка „страховочной маршрутной карты“, где будет прописано все то, что даст возможность сориентироваться при получении низких, по мнению ученика, баллов», — посоветовала Анна Мухина. По ее мнению стоит прописать три карты: с лучшими вариантами для поступления, приемлемыми и страховочными на случай минимальных баллов. «Когда перед глазами есть множество вариантов, с прописанными требованиями, то мысли „я никуда не поступлю“ посещают гораздо реже. Помимо этого, если страх получить низкие баллы очень силен, то также можно рассмотреть средне специальные учебные заведения. Также школьник может не поступать в университет в год выпуска, а взять время до следующего периода ЕГЭ и сдать предметы заново, таких попыток предоставляется неограниченное количество», — предложила альтернативу преподаватель. Собеседница агентства также напомнила, что есть специальности, для работы по которым необязательно оканчивать вуз. «Реалии таковы, что ваша будущая востребованность заключается в ваших навыках, которые необходимы для выполнения задач, а как вы их получили — дело не первой важности. Кроме того, ВУЗы являются „огромными образовательными машинами“, которые не успевают следовать реалиям и потребностям рынка. Конечно, остаются сферы, где высшее или среднее образование необходимы, например, педагогика, медицина, юриспруденция, тяжелая промышленность и тд. И если ваша желаемая работа не из их числа, а например, из сферы IT, digital, дизайна, то для подстраховки можно наметить себе список интересных вам профессиональных курсов», — отметила Мухина.