В Курганской области ждут порывов ветра перед жаркими выходными. Скрин

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Некрасовский мост. Курган, лето, жара, фонтан
Курганцев на выходных ждет жаркая погода Фото:

Курганцев ждут жаркие безоблачные выходные, перед которыми прогнозируют порывы ветра. Информация опубликована на сайте курганского метеоцентра.

«26 мая — днем местами порывы ветра до 12 м/с. 27, 28 мая — малооблачно, без осадков», — сообщается в прогнозе на сайте курганского ЦГМС. Днем в предстоящие выходные воздух может прогреться до +31°С.

В пятницу, 26 мая, температура воздуха составит +24-29 градусов, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На выходных установится солнечная погода со слабым ветром.

Курганцам пообещали порывы ветра накануне жарких выходных
Курганцам пообещали порывы ветра накануне жарких выходных

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Курганцев ждут жаркие безоблачные выходные, перед которыми прогнозируют порывы ветра. Информация опубликована на сайте курганского метеоцентра. «26 мая — днем местами порывы ветра до 12 м/с. 27, 28 мая — малооблачно, без осадков», — сообщается в прогнозе на сайте курганского ЦГМС. Днем в предстоящие выходные воздух может прогреться до +31°С. В пятницу, 26 мая, температура воздуха составит +24-29 градусов, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На выходных установится солнечная погода со слабым ветром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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