Курганцев на выходных ждет жаркая погода
Курганцев ждут жаркие безоблачные выходные, перед которыми прогнозируют порывы ветра. Информация опубликована на сайте курганского метеоцентра.
«26 мая — днем местами порывы ветра до 12 м/с. 27, 28 мая — малооблачно, без осадков», — сообщается в прогнозе на сайте курганского ЦГМС. Днем в предстоящие выходные воздух может прогреться до +31°С.
В пятницу, 26 мая, температура воздуха составит +24-29 градусов, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На выходных установится солнечная погода со слабым ветром.
Курганцам пообещали порывы ветра накануне жарких выходных
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