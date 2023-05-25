В Амстердаме забросали цветами «подбитый» на Украине танк ВС РФ. Фото

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, пенсионер, гвоздики, ветеран, цветы
Жители Амстердама не повелись на провокацию с «подбитым» российским танком и забросали его цветами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В столице Нидерландов Амстердаме граждане забросали цветами «подбитый» на Украине российский танк. Боевая техника была выставлена на одной из улиц города с целью провокации.

«Попытка устроить провокацию с подбитым [на Украине] российским танком обернулась неудачей, голландцы забросали его цветами», пишут авторы «Известий» в своем telegram-канале. Отмечается, что жители страны также требовали у властей страны прекратить поддержку Украины.

Танк был украшен розами, а в его дуло было вставлен подсолнух, передает MK.RU. Страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала российской спецоперации на Украине. Среди них Нидерланды. В Киеве 23 мая отмечали, что Амстердам готов предоставить Украине истребители F-16. Ранее проукраинские активисты растоптали и унесли цветы с танка, установленного перед посольством России в Берлине.

Танк был забросан розами
Танк был забросан розами
Фото:

В дуло танка вложили цветы подсолнуха
В дуло танка вложили цветы подсолнуха
Фото:

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В столице Нидерландов Амстердаме граждане забросали цветами «подбитый» на Украине российский танк. Боевая техника была выставлена на одной из улиц города с целью провокации. «Попытка устроить провокацию с подбитым [на Украине] российским танком обернулась неудачей, голландцы забросали его цветами», пишут авторы «Известий» в своем telegram-канале. Отмечается, что жители страны также требовали у властей страны прекратить поддержку Украины. Танк был украшен розами, а в его дуло было вставлен подсолнух, передает MK.RU. Страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала российской спецоперации на Украине. Среди них Нидерланды. В Киеве 23 мая отмечали, что Амстердам готов предоставить Украине истребители F-16. Ранее проукраинские активисты растоптали и унесли цветы с танка, установленного перед посольством России в Берлине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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