В столице Нидерландов Амстердаме граждане забросали цветами «подбитый» на Украине российский танк. Боевая техника была выставлена на одной из улиц города с целью провокации.
«Попытка устроить провокацию с подбитым [на Украине] российским танком обернулась неудачей, голландцы забросали его цветами», пишут авторы «Известий» в своем telegram-канале. Отмечается, что жители страны также требовали у властей страны прекратить поддержку Украины.
Танк был украшен розами, а в его дуло было вставлен подсолнух, передает MK.RU. Страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала российской спецоперации на Украине. Среди них Нидерланды. В Киеве 23 мая отмечали, что Амстердам готов предоставить Украине истребители F-16. Ранее проукраинские активисты растоптали и унесли цветы с танка, установленного перед посольством России в Берлине.
В столице Нидерландов Амстердаме граждане забросали цветами «подбитый» на Украине российский танк. Боевая техника была выставлена на одной из улиц города с целью провокации. «Попытка устроить провокацию с подбитым [на Украине] российским танком обернулась неудачей, голландцы забросали его цветами», пишут авторы «Известий» в своем telegram-канале. Отмечается, что жители страны также требовали у властей страны прекратить поддержку Украины. Танк был украшен розами, а в его дуло было вставлен подсолнух, передает MK.RU. Страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала российской спецоперации на Украине. Среди них Нидерланды. В Киеве 23 мая отмечали, что Амстердам готов предоставить Украине истребители F-16. Ранее проукраинские активисты растоптали и унесли цветы с танка, установленного перед посольством России в Берлине.