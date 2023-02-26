Полиция Берлина позволила растоптать цветы, возложенные к танку РФ

26 февраля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Вандалы растоптали цветы у танка Т-72, установленного перед посольством РФ в Берлине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проукраинские активисты растоптали и унесли цветы с танка, установленного перед посольством России в Берлине. Городская полиция попыталась успокоить наиболее агрессивных протестующих. Однако правоохранители не мешали остальным вандалам уничтожать цветы. «Сотрудники полиции отвели в сторону самых агрессивных протестующих. Тем не менее они не мешали остальным уничтожать цветы. В свою очередь, местные жители пытались утихомирить активистов», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Отмечается, что наблюдавшие за происходящим немцы осудили действия вандалов. «Тот, кто уничтожает цветы, не может быть хорошим человеком. Видимо, они хотят, чтобы и в Берлин снова пришла война», — подметил один из очевидцев. Подбитый у Бучи (город в Киевской области Украины) российский танк Т-72 появился у посольства РФ в Берлине в пятницу, в день годовщины СВО. Организаторы надеялись показать немцам успехи ВСУ, что позволило бы Киеву заручиться дальнейшей поддержкой общества и правительства Германии в вопросах поставок оружия. Однако вместо этого местные жители начали нести цветы к танку, который стал для них символом борьбы с нацизмом и памятником героизму русских солдат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что акция провалилась из-за коррупции и бездарной инсталляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проукраинские активисты растоптали и унесли цветы с танка, установленного перед посольством России в Берлине. Городская полиция попыталась успокоить наиболее агрессивных протестующих. Однако правоохранители не мешали остальным вандалам уничтожать цветы. «Сотрудники полиции отвели в сторону самых агрессивных протестующих. Тем не менее они не мешали остальным уничтожать цветы. В свою очередь, местные жители пытались утихомирить активистов», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Отмечается, что наблюдавшие за происходящим немцы осудили действия вандалов. «Тот, кто уничтожает цветы, не может быть хорошим человеком. Видимо, они хотят, чтобы и в Берлин снова пришла война», — подметил один из очевидцев. Подбитый у Бучи (город в Киевской области Украины) российский танк Т-72 появился у посольства РФ в Берлине в пятницу, в день годовщины СВО. Организаторы надеялись показать немцам успехи ВСУ, что позволило бы Киеву заручиться дальнейшей поддержкой общества и правительства Германии в вопросах поставок оружия. Однако вместо этого местные жители начали нести цветы к танку, который стал для них символом борьбы с нацизмом и памятником героизму русских солдат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что акция провалилась из-за коррупции и бездарной инсталляции.