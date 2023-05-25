Свердловские власти запретили автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер»

Проведению автопробега помешали поздняя заявка и режим базовой готовности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Свердловской области не согласовало автопробег, который ранее анонсировали представители ЧВК «Вагнер». Организаторы уведомили министерство общественной безопасности региона о своих намерениях за два дня до мероприятия, хотя должны были за 10 дней до старта автопробега. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики.

«Официальное уведомление о проведении акции было подано организаторами за два дня, что исключает возможность обеспечения безопасности его участников и окружающих. Учитывая это, а также ограничения, связанные с действующим в регионе режимом базовой готовности, министерством заявка на автопробег согласована не была», — пояснили в ДИП.

Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, автопробег в такую жаркую погоду будет совсем некстати. «В городе летом и так сложно с движением: куча дорог перекрыты из-за ремонта, потому что сезон. Любая такая акция — люди в пробках стоят, взять хотя бы открытие байкерского сезон, всю субботу были пробки 8 баллов. Тем более в регионе пожары», — рассказал собеседник.

Ранее стало известно, что жителей Екатеринбурга и Свердловской области зовут на автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» и бойцов, которые участвуют в спецоперации. С собой автомобилистов просили взять флаги различных родов войск и гвоздики — конечной точкой маршрута должно было стать северное кладбище Березовского, где находится Аллея Славы памяти воинов.