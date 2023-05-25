25 мая 2023

Япония ввела санкции против Уральского завода гражданской авиации

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Михаил Мишустин в Смоленске. Смоленск, узга, ладога, смаз
УЗГА попал в санкционный пакет Японии Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Расположенный в Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) попал в санкционный список, введенный Японией против российских предприятий. Соответствующая информация обнародована на сайте японского правительства.

«АО Уральский завод гражданской авиации (УЗГА)», — сообщается в бюллетене, опубликованном на сайте правительственный документов Японии. Помимо этого Токио включил в санкционный пакет 17 физических лиц и 78 организаций из Российской Федерации.

Ранее США и Канада ввели санкции против Уральского завода гражданской авиации и еще нескольких десятков российских компаний. Ограничения введены министерством торговли США и канадским правительством.

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Расположенный в Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) попал в санкционный список, введенный Японией против российских предприятий. Соответствующая информация обнародована на сайте японского правительства. «АО Уральский завод гражданской авиации (УЗГА)», — сообщается в бюллетене, опубликованном на сайте правительственный документов Японии. Помимо этого Токио включил в санкционный пакет 17 физических лиц и 78 организаций из Российской Федерации. Ранее США и Канада ввели санкции против Уральского завода гражданской авиации и еще нескольких десятков российских компаний. Ограничения введены министерством торговли США и канадским правительством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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