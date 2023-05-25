Япония ввела санкции против Уральского завода гражданской авиации

26 мая 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

УЗГА попал в санкционный пакет Японии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Расположенный в Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) попал в санкционный список, введенный Японией против российских предприятий. Соответствующая информация обнародована на сайте японского правительства. «АО Уральский завод гражданской авиации (УЗГА)», — сообщается в бюллетене, опубликованном на сайте правительственный документов Японии. Помимо этого Токио включил в санкционный пакет 17 физических лиц и 78 организаций из Российской Федерации. Ранее США и Канада ввели санкции против Уральского завода гражданской авиации и еще нескольких десятков российских компаний. Ограничения введены министерством торговли США и канадским правительством.

Расположенный в Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) попал в санкционный список, введенный Японией против российских предприятий. Соответствующая информация обнародована на сайте японского правительства. «АО Уральский завод гражданской авиации (УЗГА)», — сообщается в бюллетене, опубликованном на сайте правительственный документов Японии. Помимо этого Токио включил в санкционный пакет 17 физических лиц и 78 организаций из Российской Федерации. Ранее США и Канада ввели санкции против Уральского завода гражданской авиации и еще нескольких десятков российских компаний. Ограничения введены министерством торговли США и канадским правительством.