Оперштаб подтвердил информацию о падении беспилотника в Краснодаре. Видео

26 мая 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Около 4 часов утра в городе сработала система ПВО (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил происшествие на улице Морской в столице региона. Ранее жители города сообщили о возможном падении обломков беспилотника на здание. «В 04.17 в Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2», — сообщает оперштаб в своем telegram-канале . Информация поступила в ЕДДС города. Сейчас на месте работают экстренные службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Повреждены кровля и окна здания, пожара не произошло. Ранее telegram-канал Baza сообщил, что жители Краснодара слышали взрывы над центром города. Около 4 часов утра в городе сработала система ПВО. Предположительно, был сбит беспилотник, его обломки упали на дом на улице Морской.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил происшествие на улице Морской в столице региона. Ранее жители города сообщили о возможном падении обломков беспилотника на здание. «В 04.17 в Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2», — сообщает оперштаб в своем telegram-канале. Информация поступила в ЕДДС города. Сейчас на месте работают экстренные службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Повреждены кровля и окна здания, пожара не произошло. Ранее telegram-канал Baza сообщил, что жители Краснодара слышали взрывы над центром города. Около 4 часов утра в городе сработала система ПВО. Предположительно, был сбит беспилотник, его обломки упали на дом на улице Морской.