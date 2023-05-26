Оперштаб подтвердил информацию о падении беспилотника в Краснодаре. Видео

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Около 4 часов утра в городе сработала система ПВО (фото из архива) Фото:

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил происшествие на улице Морской в столице региона. Ранее жители города сообщили о возможном падении обломков беспилотника на здание.

«В 04.17 в Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2», — сообщает оперштаб в своем telegram-канале. Информация поступила в ЕДДС города.

Сейчас на месте работают экстренные службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Повреждены кровля и окна здания, пожара не произошло.

Ранее telegram-канал Baza сообщил, что жители Краснодара слышали взрывы над центром города. Около 4 часов утра в городе сработала система ПВО. Предположительно, был сбит беспилотник, его обломки упали на дом на улице Морской.

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Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил происшествие на улице Морской в столице региона. Ранее жители города сообщили о возможном падении обломков беспилотника на здание. «В 04.17 в Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2», — сообщает оперштаб в своем telegram-канале. Информация поступила в ЕДДС города. Сейчас на месте работают экстренные службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Повреждены кровля и окна здания, пожара не произошло. Ранее telegram-канал Baza сообщил, что жители Краснодара слышали взрывы над центром города. Около 4 часов утра в городе сработала система ПВО. Предположительно, был сбит беспилотник, его обломки упали на дом на улице Морской.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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