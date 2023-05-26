Медведев заявил о возможном превентивном ядерном ударе по Украине

26 мая 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Россия может нанести превентивный ядерный удар по Украине, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия нанесет превентивный ядерный удар по Украине, если страны Запада поставят Киеву ядерное оружие. Об этом заявил Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам. «Но тогда это (передача Украине ядерного оружия — прим. URA.RU) будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — заявил Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС. Медведев не исключил, что Украина может получить ядерное оружие и истребители. По его словам, Европа своими действиями постоянно накаливает обстановку на материке. В апреле Медведев призвал президента России Владимира Путина быть готовым к возможному применению ядерного оружия. Он отметил, что у лидера России не должна дрогнуть рука.

Россия нанесет превентивный ядерный удар по Украине, если страны Запада поставят Киеву ядерное оружие. Об этом заявил Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам. «Но тогда это (передача Украине ядерного оружия — прим. URA.RU) будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — заявил Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС. Медведев не исключил, что Украина может получить ядерное оружие и истребители. По его словам, Европа своими действиями постоянно накаливает обстановку на материке. В апреле Медведев призвал президента России Владимира Путина быть готовым к возможному применению ядерного оружия. Он отметил, что у лидера России не должна дрогнуть рука.