Гладков: два села в Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ

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Последствия обстрела колонии в Еленовке. ДНР, Донецк , пожар, последствия, днр, разрушения, обстрел, еленовка
Осколками снарядов повреждены несколько зданий (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обстрел ведется с 6:30 утра. Жертв и пострадавших нет. Повреждены жилые дома в Грайвороне и Глотово.

«В Грайвороне в четырех частных домовладениях … разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна… В Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании ДК», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Также от обстрелов пострадали магазин, автомобиль, газопровод и линия электропередачи в Грайвороне. По словам Гладкова, аварийные службы уже восстанавливают работу поврежденной инфраструктуры.

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Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, обстрел ведется с 6:30 утра. Жертв и пострадавших нет. Повреждены жилые дома в Грайвороне и Глотово. «В Грайвороне в четырех частных домовладениях … разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна… В Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании ДК», — написал Гладков в своем telegram-канале. Также от обстрелов пострадали магазин, автомобиль, газопровод и линия электропередачи в Грайвороне. По словам Гладкова, аварийные службы уже восстанавливают работу поврежденной инфраструктуры.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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