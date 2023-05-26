Гладков: два села в Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ

Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, обстрел ведется с 6:30 утра. Жертв и пострадавших нет. Повреждены жилые дома в Грайвороне и Глотово.
«В Грайвороне в четырех частных домовладениях … разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна… В Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании ДК», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Также от обстрелов пострадали магазин, автомобиль, газопровод и линия электропередачи в Грайвороне. По словам Гладкова, аварийные службы уже восстанавливают работу поврежденной инфраструктуры.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!