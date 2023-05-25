25 мая 2023

Курганский застройщик показал проекты домов для погорельцев. Фото

Курганским погорельцам предлагают строить дома из газобетона за 1,8 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Застройщики. Курган, стены, сгоревший дом, фундамент, дом
Курганским погорельцам построят дома из газобетона Фото:

Курганским погорельцам предлагают строить дома под ключ из газобетона с мансардами. Стоимость жилья варьируется от 1,2 до 1,8 миллионов рублей. Проекты будущих домов предоставил корреспонденту URA.RU генеральный директор АО «КИЖК» Сергей Ботов.

«Один из застройщиков предложил проекты строительства жилья из газобетона для погорельцев. Дом с габаритами 6,3×9,5 с возможностью обустройства мансардного этажа стоит 1 800 000 рублей. Еще один вариант дома с габаритами 6,1×6,4, включая террасу площадью 12 квадратных метров стоит 1 200 000 рублей», — сообщил Ботов. По его словам, погорельцы уже обращаются в КИЖК за получением субсидий для строительства домов.

Дома поставят на ленточные фундаменты. Крышу выполнят из металлочерепицы. Фасады дополнительно будут утеплены и оштукатурены фасадной штукатуркой. Также на участках застройщик сделает скважины и септики.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти назвали застройщиков, которые восстановят сгоревшие села. Семь строительных компаний будут отстраивать дома для погорельцев из села Юлдус, деревни Логоушка и микрорайона Смолино. В Курганской области в масштабных пожарах 27 апреля и 7 мая огонь уничтожил более 5000 жилых домов и строений.

Курганским погорельцам предлагают строить дома из газобетона
Курганским погорельцам предлагают строить дома из газобетона
Фото:

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Курганским погорельцам предлагают строить дома под ключ из газобетона с мансардами. Стоимость жилья варьируется от 1,2 до 1,8 миллионов рублей. Проекты будущих домов предоставил корреспонденту URA.RU генеральный директор АО «КИЖК» Сергей Ботов. «Один из застройщиков предложил проекты строительства жилья из газобетона для погорельцев. Дом с габаритами 6,3×9,5 с возможностью обустройства мансардного этажа стоит 1 800 000 рублей. Еще один вариант дома с габаритами 6,1×6,4, включая террасу площадью 12 квадратных метров стоит 1 200 000 рублей», — сообщил Ботов. По его словам, погорельцы уже обращаются в КИЖК за получением субсидий для строительства домов. Дома поставят на ленточные фундаменты. Крышу выполнят из металлочерепицы. Фасады дополнительно будут утеплены и оштукатурены фасадной штукатуркой. Также на участках застройщик сделает скважины и септики. Ранее URA.RU писало, что курганские власти назвали застройщиков, которые восстановят сгоревшие села. Семь строительных компаний будут отстраивать дома для погорельцев из села Юлдус, деревни Логоушка и микрорайона Смолино. В Курганской области в масштабных пожарах 27 апреля и 7 мая огонь уничтожил более 5000 жилых домов и строений.
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