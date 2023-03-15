15 марта 2023

Из-за санкций курганцы завалили Центробанк жалобами

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Жалобы в Центробанк увеличились из-за введенных санкций Фото:

Отделение Центрального банка (ЦБ) в Кургане в 2022 году завалили тысячами жалоб из-за введенных санкций. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе ЦБ.

«В 2022 году жители Курганской области направили мегарегулятору 1 419 обращений.В прошлом году часть претензий была связана с изменением геополитической ситуации. Из-за введенных санкций некоторые заемщики попали в трудную финансовую ситуацию», — передают слова управляющего отделением ЦБ Евгения Немчинова в пресс-службе.

Сообщается, что жалобы также поступили на трудности проводить операции с иностранной валютой в банках, которые находятся под санкциями. Положительным моментом, как отмечают в Центробанке, стало снижение жалоб на практику продажи одного товара за другой (так называемый мисселинг).

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ЦБ зафиксировал снижение инфляции. Такое произошло из-за уменьшения годового прироста стоимости на жилищно-коммунальные услуги.

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Отделение Центрального банка (ЦБ) в Кургане в 2022 году завалили тысячами жалоб из-за введенных санкций. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе ЦБ. «В 2022 году жители Курганской области направили мегарегулятору 1 419 обращений.В прошлом году часть претензий была связана с изменением геополитической ситуации. Из-за введенных санкций некоторые заемщики попали в трудную финансовую ситуацию», — передают слова управляющего отделением ЦБ Евгения Немчинова в пресс-службе. Сообщается, что жалобы также поступили на трудности проводить операции с иностранной валютой в банках, которые находятся под санкциями. Положительным моментом, как отмечают в Центробанке, стало снижение жалоб на практику продажи одного товара за другой (так называемый мисселинг). Ранее URA.RU писало, что в Кургане ЦБ зафиксировал снижение инфляции. Такое произошло из-за уменьшения годового прироста стоимости на жилищно-коммунальные услуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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