Шольц выступил против «холодного мира» на Украине

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он против «холодного мира» на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против заморозки конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger. Шольц отметил, что Киев самостоятельно должен назвать условия для достижения мира.

«Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир, тем самым сделав, например, существующую линию фронта новой „границей“ между Россией и Украиной», — заявил Шольц в интервью немецкому изданию. Он отметил, что продвижение ситуации может дать законный статус территориальным приобретениям РФ.

Канцлер ушел от ответа на вопрос, касающийся Крыма. «Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», — сказал он.

Ранее Шольц уже заявлял, что переговоры между Россией и Украиной по достижению мира должны полностью закончить конфликт, а не заморозить его. Он пообещал, что после завершения конфликта Украина сможет стать членом Европейского союза, передает агентство «Аргументы недели».

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против заморозки конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger. Шольц отметил, что Киев самостоятельно должен назвать условия для достижения мира. «Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир, тем самым сделав, например, существующую линию фронта новой „границей“ между Россией и Украиной», — заявил Шольц в интервью немецкому изданию. Он отметил, что продвижение ситуации может дать законный статус территориальным приобретениям РФ. Канцлер ушел от ответа на вопрос, касающийся Крыма. «Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», — сказал он. Ранее Шольц уже заявлял, что переговоры между Россией и Украиной по достижению мира должны полностью закончить конфликт, а не заморозить его. Он пообещал, что после завершения конфликта Украина сможет стать членом Европейского союза, передает агентство «Аргументы недели».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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