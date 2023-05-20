20 мая 2023

Шольц исключил возможность заморозки конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Bergmann, Олаф Шольц
Олаф Шольц считает, что заморозка конфликта на Украине неприемлема Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные переговоры между Россией и Украиной должны полностью завершить конфликт, а не заморозить его. С таким мнением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Если выдвигаются предложения о мирных переговорах, их цель не может состоять в том, чтобы мы получили замороженный конфликт», — подчеркнул Олаф Шольц. Его слова приводит норвежское онлайн-издание Nyheter. Канцлер отмечал, что Запад должен обеспечить безопасность Киева, но в то же время он пояснил, что в ближайшее время Украину не планируют принимать в НАТО.

Итальянский обозреватель Кристина Мангани писала, что западные страны подталкивают Киев к переговорам с Россией, чтобы временно заморозить украинский конфликт. Шольц также заявлял, что мирные переговоры — это единственный шанс для Москвы снять с себя западные санкции, передает VSE42.RU. Германия готова и дальше поддерживать Украину, сообщает ОТР. В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уточнял, что Киев готов к переговорам с РФ, лишь бы они не привели к заморозке конфликта.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мирные переговоры между Россией и Украиной должны полностью завершить конфликт, а не заморозить его. С таким мнением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Если выдвигаются предложения о мирных переговорах, их цель не может состоять в том, чтобы мы получили замороженный конфликт», — подчеркнул Олаф Шольц. Его слова приводит норвежское онлайн-издание Nyheter. Канцлер отмечал, что Запад должен обеспечить безопасность Киева, но в то же время он пояснил, что в ближайшее время Украину не планируют принимать в НАТО. Итальянский обозреватель Кристина Мангани писала, что западные страны подталкивают Киев к переговорам с Россией, чтобы временно заморозить украинский конфликт. Шольц также заявлял, что мирные переговоры — это единственный шанс для Москвы снять с себя западные санкции, передает VSE42.RU. Германия готова и дальше поддерживать Украину, сообщает ОТР. В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уточнял, что Киев готов к переговорам с РФ, лишь бы они не привели к заморозке конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...