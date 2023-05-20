Шольц исключил возможность заморозки конфликта на Украине

21 мая 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц считает, что заморозка конфликта на Украине неприемлема Фото: Bundesregierung\Bergmann новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирные переговоры между Россией и Украиной должны полностью завершить конфликт, а не заморозить его. С таким мнением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Если выдвигаются предложения о мирных переговорах, их цель не может состоять в том, чтобы мы получили замороженный конфликт», — подчеркнул Олаф Шольц. Его слова приводит норвежское онлайн-издание Nyheter. Канцлер отмечал, что Запад должен обеспечить безопасность Киева, но в то же время он пояснил, что в ближайшее время Украину не планируют принимать в НАТО. Итальянский обозреватель Кристина Мангани писала, что западные страны подталкивают Киев к переговорам с Россией, чтобы временно заморозить украинский конфликт. Шольц также заявлял, что мирные переговоры — это единственный шанс для Москвы снять с себя западные санкции, передает VSE42.RU. Германия готова и дальше поддерживать Украину, сообщает ОТР. В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уточнял, что Киев готов к переговорам с РФ, лишь бы они не привели к заморозке конфликта.

Мирные переговоры между Россией и Украиной должны полностью завершить конфликт, а не заморозить его. С таким мнением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Если выдвигаются предложения о мирных переговорах, их цель не может состоять в том, чтобы мы получили замороженный конфликт», — подчеркнул Олаф Шольц. Его слова приводит норвежское онлайн-издание Nyheter. Канцлер отмечал, что Запад должен обеспечить безопасность Киева, но в то же время он пояснил, что в ближайшее время Украину не планируют принимать в НАТО. Итальянский обозреватель Кристина Мангани писала, что западные страны подталкивают Киев к переговорам с Россией, чтобы временно заморозить украинский конфликт. Шольц также заявлял, что мирные переговоры — это единственный шанс для Москвы снять с себя западные санкции, передает VSE42.RU. Германия готова и дальше поддерживать Украину, сообщает ОТР. В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уточнял, что Киев готов к переговорам с РФ, лишь бы они не привели к заморозке конфликта.