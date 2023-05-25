Жительница Кургана оставляла жуткие послания менеджеру центра коррекции слуха «Лори» из-за бракованного слухового аппарата. Об этом сообщается в группе «Ural Mash | Урал Мэш» в социальной сети «ВКонтакте».
«Бабушка из Кургана заживо похоронила менеджера магазина, который продал ей бракованный слуховой аппарат. Стала названивать менеджеру по ночам с одним вопросом: „Ты еще не сдох?“ Вход в „Лори“ она обклеила криповыми записками и похоронными лентами, на лестницу — как на могилу — поставила стакан воды и кусок хлеба», — указано в посте группы.
Сообщается, что пенсионерка приобрела слуховой аппарат в 2018 году в центре коррекции «Лори». Как указано в группе, после того, как женщина обнаружила брак, она пыталась получить от салона 28 тысяч рублей в качестве компенсации. В результате пенсионерка проиграла пять судов.
После инцидента менеджер обратился в полицию. В управлении УМВД по Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что гражданин обратился в отдел полиции 3 УМВД России по Кургану. В настоящее время проводится проверка, по результатам который будет принято законное решение.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане курьер-мошенник вынес деньги у 87-летнего пенсионера. Оперативники уголовного розыска задержали нарушителя.
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