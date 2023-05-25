В Кургане пенсионерка терроризировала менеджера из-за бракованного товара. Видео

26 мая 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Курганская пенсионерка «похоронила» менеджера центра коррекции слуха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана оставляла жуткие послания менеджеру центра коррекции слуха «Лори» из-за бракованного слухового аппарата. Об этом сообщается в группе «Ural Mash | Урал Мэш» в социальной сети «ВКонтакте». «Бабушка из Кургана заживо похоронила менеджера магазина, который продал ей бракованный слуховой аппарат. Стала названивать менеджеру по ночам с одним вопросом: „Ты еще не сдох?“ Вход в „Лори“ она обклеила криповыми записками и похоронными лентами, на лестницу — как на могилу — поставила стакан воды и кусок хлеба», — указано в посте группы. Сообщается, что пенсионерка приобрела слуховой аппарат в 2018 году в центре коррекции «Лори». Как указано в группе, после того, как женщина обнаружила брак, она пыталась получить от салона 28 тысяч рублей в качестве компенсации. В результате пенсионерка проиграла пять судов. После инцидента менеджер обратился в полицию. В управлении УМВД по Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что гражданин обратился в отдел полиции 3 УМВД России по Кургану. В настоящее время проводится проверка, по результатам который будет принято законное решение. Ранее URA.RU писало, что в Кургане курьер-мошенник вынес деньги у 87-летнего пенсионера. Оперативники уголовного розыска задержали нарушителя.

Жительница Кургана оставляла жуткие послания менеджеру центра коррекции слуха «Лори» из-за бракованного слухового аппарата. Об этом сообщается в группе «Ural Mash | Урал Мэш» в социальной сети «ВКонтакте». «Бабушка из Кургана заживо похоронила менеджера магазина, который продал ей бракованный слуховой аппарат. Стала названивать менеджеру по ночам с одним вопросом: „Ты еще не сдох?“ Вход в „Лори“ она обклеила криповыми записками и похоронными лентами, на лестницу — как на могилу — поставила стакан воды и кусок хлеба», — указано в посте группы. Сообщается, что пенсионерка приобрела слуховой аппарат в 2018 году в центре коррекции «Лори». Как указано в группе, после того, как женщина обнаружила брак, она пыталась получить от салона 28 тысяч рублей в качестве компенсации. В результате пенсионерка проиграла пять судов. После инцидента менеджер обратился в полицию. В управлении УМВД по Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что гражданин обратился в отдел полиции 3 УМВД России по Кургану. В настоящее время проводится проверка, по результатам который будет принято законное решение. Ранее URA.RU писало, что в Кургане курьер-мошенник вынес деньги у 87-летнего пенсионера. Оперативники уголовного розыска задержали нарушителя.