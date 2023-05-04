В Кургане курьер-мошенник вынес деньги у 87-летнего пенсионера

В Кургане мошенники обманом забрали у пенсионера крупную сумму денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оперативники уголовного розыска задержали в Кургане курьера-мошенника, который обманом забрал у пожилого человека крупную сумму денег. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Полицейские задержали 32-летнего мошенника 3 мая. Под предлогом помощи сыну, попавшему в дорожно-транспортное происшествие, 87-летний мужчина передал прибывшему курьеру 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, курьер-мошенник работал в Кургане по распространенной схеме. Хозяева курьера позвонили пожилому пенсионеру и сказали, что его сын попал в ДТП. Для решения проблемы предложили заплатить деньги. «Перезвонить сыну потерпевший решил лишь позднее, после чего обратился с заявлением в полицию. Перевести деньги мошенникам курьер не успел, поскольку по горячим следам был задержан полицейскими», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге полиция задержала курганца, который выполнял роль курьера в мошеннической схеме. Ему удалось обманом забрать у 87-летней пенсионерки 400 тысяч рублей под предлогом срочной помощи внучке.