В Кургане курьер-мошенник вынес деньги у 87-летнего пенсионера

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В Кургане мошенники обманом забрали у пенсионера крупную сумму денег Фото:

Оперативники уголовного розыска задержали в Кургане курьера-мошенника, который обманом забрал у пожилого человека крупную сумму денег. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Полицейские задержали 32-летнего мошенника 3 мая. Под предлогом помощи сыну, попавшему в дорожно-транспортное происшествие, 87-летний мужчина передал прибывшему курьеру 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, курьер-мошенник работал в Кургане по распространенной схеме. Хозяева курьера позвонили пожилому пенсионеру и сказали, что его сын попал в ДТП. Для решения проблемы предложили заплатить деньги. «Перезвонить сыну потерпевший решил лишь позднее, после чего обратился с заявлением в полицию. Перевести деньги мошенникам курьер не успел, поскольку по горячим следам был задержан полицейскими», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге полиция задержала курганца, который выполнял роль курьера в мошеннической схеме. Ему удалось обманом забрать у 87-летней пенсионерки 400 тысяч рублей под предлогом срочной помощи внучке.

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Оперативники уголовного розыска задержали в Кургане курьера-мошенника, который обманом забрал у пожилого человека крупную сумму денег. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Полицейские задержали 32-летнего мошенника 3 мая. Под предлогом помощи сыну, попавшему в дорожно-транспортное происшествие, 87-летний мужчина передал прибывшему курьеру 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. По информации ведомства, курьер-мошенник работал в Кургане по распространенной схеме. Хозяева курьера позвонили пожилому пенсионеру и сказали, что его сын попал в ДТП. Для решения проблемы предложили заплатить деньги. «Перезвонить сыну потерпевший решил лишь позднее, после чего обратился с заявлением в полицию. Перевести деньги мошенникам курьер не успел, поскольку по горячим следам был задержан полицейскими», — сообщила пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге полиция задержала курганца, который выполнял роль курьера в мошеннической схеме. Ему удалось обманом забрать у 87-летней пенсионерки 400 тысяч рублей под предлогом срочной помощи внучке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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