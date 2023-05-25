25 мая 2023

В Свердловской области увеличили выпуск бронежилетов и шлемов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие центра воспитания Z. Екатеринбург, бронежилет, обмундирование, военное снаряжение, чвк урал
В регионе увеличили выпуск бронежилетов и бронешлемов Фото:

В Свердловской области с сентября 2022 года значительно увеличили выпуск бронежилетов и бронешлемов. В целом предприятия легкой промышленности нарастили объем производства экипировки и снаряжения для бойцов на СВО, рассказал министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин.

«Предприятия легкой промышленности нарастили объем производства, в том числе для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ в обмундировании, снаряжении и армейской экипировки. Отдельно хочется выделить деятельность местных производителей средств индивидуальной бронезащиты. Так, одна из компаний региона с сентября 2022 года значительно увеличила производство бронежилетов и бронешлемов», — рассказал Пересторонин в интервью «Интерфакс — Урал».

Еще ряд предприятий осваивают изготовление защитных элементов из композитных, керамических материалов и титановых сплавов, добавил министр. Ранее URA.RU сообщало, что производитель спортивной одежды RAY перешел на выполнение гособоронзаказа.

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В Свердловской области с сентября 2022 года значительно увеличили выпуск бронежилетов и бронешлемов. В целом предприятия легкой промышленности нарастили объем производства экипировки и снаряжения для бойцов на СВО, рассказал министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин. «Предприятия легкой промышленности нарастили объем производства, в том числе для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ в обмундировании, снаряжении и армейской экипировки. Отдельно хочется выделить деятельность местных производителей средств индивидуальной бронезащиты. Так, одна из компаний региона с сентября 2022 года значительно увеличила производство бронежилетов и бронешлемов», — рассказал Пересторонин в интервью «Интерфакс — Урал». Еще ряд предприятий осваивают изготовление защитных элементов из композитных, керамических материалов и титановых сплавов, добавил министр. Ранее URA.RU сообщало, что производитель спортивной одежды RAY перешел на выполнение гособоронзаказа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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