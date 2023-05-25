В Свердловской области увеличили выпуск бронежилетов и шлемов

26 мая 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

В регионе увеличили выпуск бронежилетов и бронешлемов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области с сентября 2022 года значительно увеличили выпуск бронежилетов и бронешлемов. В целом предприятия легкой промышленности нарастили объем производства экипировки и снаряжения для бойцов на СВО, рассказал министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин. «Предприятия легкой промышленности нарастили объем производства, в том числе для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ в обмундировании, снаряжении и армейской экипировки. Отдельно хочется выделить деятельность местных производителей средств индивидуальной бронезащиты. Так, одна из компаний региона с сентября 2022 года значительно увеличила производство бронежилетов и бронешлемов», — рассказал Пересторонин в интервью «Интерфакс — Урал». Еще ряд предприятий осваивают изготовление защитных элементов из композитных, керамических материалов и титановых сплавов, добавил министр. Ранее URA.RU сообщало, что производитель спортивной одежды RAY перешел на выполнение гособоронзаказа.

В Свердловской области с сентября 2022 года значительно увеличили выпуск бронежилетов и бронешлемов. В целом предприятия легкой промышленности нарастили объем производства экипировки и снаряжения для бойцов на СВО, рассказал министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин. «Предприятия легкой промышленности нарастили объем производства, в том числе для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ в обмундировании, снаряжении и армейской экипировки. Отдельно хочется выделить деятельность местных производителей средств индивидуальной бронезащиты. Так, одна из компаний региона с сентября 2022 года значительно увеличила производство бронежилетов и бронешлемов», — рассказал Пересторонин в интервью «Интерфакс — Урал». Еще ряд предприятий осваивают изготовление защитных элементов из композитных, керамических материалов и титановых сплавов, добавил министр. Ранее URA.RU сообщало, что производитель спортивной одежды RAY перешел на выполнение гособоронзаказа.