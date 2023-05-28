Военный эксперт назвал способ завершить СВО без жертв

Военный эксперт Широкорад предложил разрушить ДнепроГЭС, разделив Украину на две части

29 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Удар по плотинам оставит Украине правый берег Днепра и всю территорию западной части, считает Александр Широкорад Фото (архив): Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взрыв плотин на Днепре разделит Украину на два берега (правобережную и левобережную) и тем самым остановит ВСУ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «В случае, что является для меня фантастическим вариантом, прорыва, например, украинских войск к Перекопу (село в Крыму, до 1920 года город на перешейке, образующем сухопутную связь между полуостровом и материком, — прим. URA.RU), достаточно нанести удар по киевской плотине ДнепроГЭС. То есть разрезать Украину на две половины, правобережье (Западная Украина), левобережье (Восточная, в которую входят ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская, Харьковская области). Удары по плотинам — это достаточное средство, чтобы Украину поставить на колени. Если пойдет большая вода, российские войска немного отойдут и форсирование Днепра украинскими войсками станет невозможным. Они смогут наладить перевозку мирного населения, войск с оружием, но переправлять танки, спусковые, ракетные самоходные установки они физически не смогут. У них нет для этого ни одного плавсредства. Пусть они живут на том берегу. Днепр станет линией разделения между новой Россией и Украиной», — объяснил Александр Широкорад. По словам военного публициста, взрыв плотин автоматически приведет к разрушению мостов. «Дело в том, что большевики после 1945 года превратили Днепр выше Киева в серию каких-то искусственных морей, водохранилищ шириной 20 км и более. То есть, уничтожив эти плотины, они сами снесут мосты и Украина будет полностью разделена между двумя половинами — правобережной и левобережной», — подчеркнул Широкорад. Ранее военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач рассказал URA.RU, что форсирование Днепра является очень сложной задачей. ВСУ смогут с ней справиться только в том случае, если российская армия не будет по ним стрелять. Форсировать Днепр ВСУ придется в случае контрнаступления на юге Украины (в сторону Мелитополя и Бердянска Запорожской области). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взрыв плотин на Днепре разделит Украину на два берега (правобережную и левобережную) и тем самым остановит ВСУ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «В случае, что является для меня фантастическим вариантом, прорыва, например, украинских войск к Перекопу (село в Крыму, до 1920 года город на перешейке, образующем сухопутную связь между полуостровом и материком, — прим. URA.RU), достаточно нанести удар по киевской плотине ДнепроГЭС. То есть разрезать Украину на две половины, правобережье (Западная Украина), левобережье (Восточная, в которую входят ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская, Харьковская области). Удары по плотинам — это достаточное средство, чтобы Украину поставить на колени. Если пойдет большая вода, российские войска немного отойдут и форсирование Днепра украинскими войсками станет невозможным. Они смогут наладить перевозку мирного населения, войск с оружием, но переправлять танки, спусковые, ракетные самоходные установки они физически не смогут. У них нет для этого ни одного плавсредства. Пусть они живут на том берегу. Днепр станет линией разделения между новой Россией и Украиной», — объяснил Александр Широкорад. По словам военного публициста, взрыв плотин автоматически приведет к разрушению мостов. «Дело в том, что большевики после 1945 года превратили Днепр выше Киева в серию каких-то искусственных морей, водохранилищ шириной 20 км и более. То есть, уничтожив эти плотины, они сами снесут мосты и Украина будет полностью разделена между двумя половинами — правобережной и левобережной», — подчеркнул Широкорад. Ранее военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач рассказал URA.RU, что форсирование Днепра является очень сложной задачей. ВСУ смогут с ней справиться только в том случае, если российская армия не будет по ним стрелять. Форсировать Днепр ВСУ придется в случае контрнаступления на юге Украины (в сторону Мелитополя и Бердянска Запорожской области).