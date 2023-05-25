25 мая 2023
24 мая 2023

В ЯНАО начался сбор вещей для погорельцев из многоквартирного дома

В ЯНАО собирают вещи для погорельцев из Аксарки
© Служба новостей «URA.RU»
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Село Юлдус. Курган, обувь, погорельцы, дети, ребенок, юлдус
Для погорельцев нужна одежда, посуда, вещи для взрослых и детей, предметы личной гигиены, медикаменты Фото:

Жители ЯНАО объявили сбор вещей для погорельцев из многоквартирного дома, который сгорел в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Об этом сообщили в telegram-канале муниципалитета.

«Объявлен сбор гуманитарки для пострадавших от пожара. Нужна одежда, посуда, вещи для взрослых и детей, предметы личной гигиены, медикаменты. Сбор пройдет в районном центре национальных культур. Вещи можно приносить с 12:00», — говорится в сообщении.

26 мая в микрорайоне «Юбилейный» села Аксарка начал гореть трехэтажный многоквартирный дом. Вскоре появилась информация, что огонь практически уничтожил дом. Людей эвакуировали, пострадавших не обнаружили.

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Жители ЯНАО объявили сбор вещей для погорельцев из многоквартирного дома, который сгорел в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Об этом сообщили в telegram-канале муниципалитета. «Объявлен сбор гуманитарки для пострадавших от пожара. Нужна одежда, посуда, вещи для взрослых и детей, предметы личной гигиены, медикаменты. Сбор пройдет в районном центре национальных культур. Вещи можно приносить с 12:00», — говорится в сообщении. 26 мая в микрорайоне «Юбилейный» села Аксарка начал гореть трехэтажный многоквартирный дом. Вскоре появилась информация, что огонь практически уничтожил дом. Людей эвакуировали, пострадавших не обнаружили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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