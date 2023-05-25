В ЯНАО начался сбор вещей для погорельцев из многоквартирного дома

Для погорельцев нужна одежда, посуда, вещи для взрослых и детей, предметы личной гигиены, медикаменты
Жители ЯНАО объявили сбор вещей для погорельцев из многоквартирного дома, который сгорел в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Об этом сообщили в telegram-канале муниципалитета.
«Объявлен сбор гуманитарки для пострадавших от пожара. Нужна одежда, посуда, вещи для взрослых и детей, предметы личной гигиены, медикаменты. Сбор пройдет в районном центре национальных культур. Вещи можно приносить с 12:00», — говорится в сообщении.
26 мая в микрорайоне «Юбилейный» села Аксарка начал гореть трехэтажный многоквартирный дом. Вскоре появилась информация, что огонь практически уничтожил дом. Людей эвакуировали, пострадавших не обнаружили.
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