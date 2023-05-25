В Екатеринбурге исчезла вакцина от смертельно опасной инфекции

26 мая 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Некоторые екатеринбуржцы хотели поставить прививку от кори, но не смогли Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге исчезла вакцина от кори — ее нет ни в муниципальных, ни в частных клиниках. Об этом сообщили читатели URA.RU. При этом в минздраве Свердловской области заверили, что препарат имеется в наличии. «Была сегодня в своей поликлинике № 2 на улице Московской, надеялась поставить прививку от кори, потому что недавно была контактной и немного испугалась. Оказалось, вакцины нет, и когда будет — неизвестно. Позвонила в частную клинику — там тоже не смогли помочь, объяснили, что вакцины нет у поставщиков», — пожаловалась читательница Ксения Петухова. Корреспондент рандомно обзвонил несколько медицинских заведений, где информация подтвердилась. Так, вакцины от кори не обнаружилось в частных клиниках «Доктор Плюс» и «Династия». В муниципальной больнице № 24 отметили, что вакцина осталась лишь в одной из поликлиник на Авиационной, но поставить ее могут лишь прикрепленные пациенты. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. «В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцина для профилактики кори поступила в Свердловскую область 23 мая в полном объеме по заявке на 2023 год. Для принятия решения о необходимости вакцинации против кори рекомендуем обратиться к лечащему медицинскому работнику», — ответил представитель ведомства Константин Шестаков. На уточняющий вопрос — почему в таком случае вакцины нет в некоторых поликлиниках — пресс-секретарь пояснил, что «развоз в соответствии с разнарядкой будет осуществлен в течение ближайшей недели». О случаях заболевания корью в Екатеринбурге сообщается с начала весны. Заболели десятки человек, тысячи находятся под наблюдением врачей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге исчезла вакцина от кори — ее нет ни в муниципальных, ни в частных клиниках. Об этом сообщили читатели URA.RU. При этом в минздраве Свердловской области заверили, что препарат имеется в наличии. «Была сегодня в своей поликлинике № 2 на улице Московской, надеялась поставить прививку от кори, потому что недавно была контактной и немного испугалась. Оказалось, вакцины нет, и когда будет — неизвестно. Позвонила в частную клинику — там тоже не смогли помочь, объяснили, что вакцины нет у поставщиков», — пожаловалась читательница Ксения Петухова. Корреспондент рандомно обзвонил несколько медицинских заведений, где информация подтвердилась. Так, вакцины от кори не обнаружилось в частных клиниках «Доктор Плюс» и «Династия». В муниципальной больнице № 24 отметили, что вакцина осталась лишь в одной из поликлиник на Авиационной, но поставить ее могут лишь прикрепленные пациенты. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. «В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцина для профилактики кори поступила в Свердловскую область 23 мая в полном объеме по заявке на 2023 год. Для принятия решения о необходимости вакцинации против кори рекомендуем обратиться к лечащему медицинскому работнику», — ответил представитель ведомства Константин Шестаков. На уточняющий вопрос — почему в таком случае вакцины нет в некоторых поликлиниках — пресс-секретарь пояснил, что «развоз в соответствии с разнарядкой будет осуществлен в течение ближайшей недели». О случаях заболевания корью в Екатеринбурге сообщается с начала весны. Заболели десятки человек, тысячи находятся под наблюдением врачей.