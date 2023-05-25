Силовики выясняют причины пожара, из-за которых в ЯНАО сгорел многоквартирный дом

26 мая 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Силовики устанавливают причины пожара Фото: Московец Илья © URA.RU Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту пожара многоквартирного дома в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Об этом надзорные ведомства сообщили на своих официальных сайтах. «Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана юридическая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за противопожарную безопасность», — сообщили в окружном СКР. Также прокуратура проверяет соблюдение жилищных прав горожан. В том числе, какими они были обеспечены безопасными условиями для проживания. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее сообщалось, что в 26 мая в микрорайоне «Юбилейный» села Аксарка начал гореть трехэтажный многоквартирный дом. Огонь практически уничтожил строение. Для погорельцев объявили сбор необходимых вещей.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту пожара многоквартирного дома в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Об этом надзорные ведомства сообщили на своих официальных сайтах. «Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана юридическая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за противопожарную безопасность», — сообщили в окружном СКР. Также прокуратура проверяет соблюдение жилищных прав горожан. В том числе, какими они были обеспечены безопасными условиями для проживания. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее сообщалось, что в 26 мая в микрорайоне «Юбилейный» села Аксарка начал гореть трехэтажный многоквартирный дом. Огонь практически уничтожил строение. Для погорельцев объявили сбор необходимых вещей.