Власти ХМАО собираются упразднить должность одного из вице-губернаторов

26 мая 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

В правительстве ХМАО собираются сократить должность вице-губернатора по экономике Фото: Сергей Русанов © URA.RU В правительстве ХМАО собираются ликвидировать должность вице-губернатора по экономике. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. По информации инсайдера, упразднение должности произойдет после того, как нынешний вице-губернатор Югры Роман Генкель уйдет в отставку. Чиновник в ближайшее время готовится к переезду в Москву, где займет топовую позицию в одной из структур ВЭБа. «В окружном правительстве Генкеля заменит нынешний глава фонда развития Югры Сергей Афанасьев. Ему уже оформляют допуски для работы с документами для служебного пользования. Но Афанасьев будет назначен лишь директором департамента экономического развития ХМАО, без статуса вице-губернатора. В нынешней конструкции Генкеля курирует еще и первый вице-губернатор Алексей Охлопков, и после отставки чиновника решено устранить эту громоздкую схему подчинения», — сообщил инсайдер. В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО заявили URA.RU, что обо всех кадровых решениях они сообщают официально, а слухи и домыслы не комментируют. Генкель не ответил на телефонные звонки журналиста агентства, Афанасьев также заявил, что не комментирует слухи. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель директора департамента экономического развития ХМАО Светлана Петрик пошла на повышение в окружном правительстве. Она назначена главой департамента по управлению госимуществом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве ХМАО собираются ликвидировать должность вице-губернатора по экономике. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. По информации инсайдера, упразднение должности произойдет после того, как нынешний вице-губернатор Югры Роман Генкель уйдет в отставку. Чиновник в ближайшее время готовится к переезду в Москву, где займет топовую позицию в одной из структур ВЭБа. «В окружном правительстве Генкеля заменит нынешний глава фонда развития Югры Сергей Афанасьев. Ему уже оформляют допуски для работы с документами для служебного пользования. Но Афанасьев будет назначен лишь директором департамента экономического развития ХМАО, без статуса вице-губернатора. В нынешней конструкции Генкеля курирует еще и первый вице-губернатор Алексей Охлопков, и после отставки чиновника решено устранить эту громоздкую схему подчинения», — сообщил инсайдер. В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО заявили URA.RU, что обо всех кадровых решениях они сообщают официально, а слухи и домыслы не комментируют. Генкель не ответил на телефонные звонки журналиста агентства, Афанасьев также заявил, что не комментирует слухи. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель директора департамента экономического развития ХМАО Светлана Петрик пошла на повышение в окружном правительстве. Она назначена главой департамента по управлению госимуществом.